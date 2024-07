El intendente de Diamante, Ezio Gieco, manifestó que la ciudad atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia, lo que impide la realización del tradicional Motoencuentro. "No tenemos aporte de Nación, no tenemos aporte importante de Provincia", afirmó Gieco, subrayando la falta de financiamiento como el principal obstáculo.

Gieco explicó que la suspensión del evento es una medida necesaria para evitar pérdidas económicas que el municipio no puede permitirse. "Al Motoencuentro no lo podemos hacer porque sería perder un montón de dinero que no estamos en condiciones de perder. No están dadas las condiciones económicas para hacer un motoencuentro de esas características hoy", sentenció.

En años anteriores, el evento recibía apoyo financiero significativo, con Nación pagando por un grupo musical y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) cubriendo los costos de alquileres y carpas. "De los grupos que venían, Nación pagaba un grupo, el CFI pagaba todos los alquileres de las carpas y todo eso no lo tenemos más", lamentó el intendente.

Deterioro del evento y la ciudad

Gieco también mencionó que el Motoencuentro ya no aporta los beneficios económicos de antaño. "Ya el Motoencuentro que le servía a la Ciudad y que derramaba dinero en la ciudad lo perdimos hace muchos años. Los últimos años hubo una ciudad prácticamente sitiada", afirmó. Según Gieco, el evento ha dejado de ser atractivo para los motociclistas y perjudica a la ciudad más de lo que beneficia.

El intendente destacó que el evento ya no es de la calidad que buscan los motociclistas y que la ciudad ha sufrido las consecuencias: "En el último Motoencuentro el centro a las cuatro de la tarde estaba vacío, los restaurantes estaban con una ocupación muy baja, la hotelería tenía una noche de reserva".

Futuro del Motoencuentro y alternativas

Gieco indicó que están explorando nuevas ideas para futuros eventos, como una expo de motos que no incluya acampe en el mismo lugar del evento. La decisión de suspender el Motoencuentro este año fue discutida con la provincia y privados, pero sin los aportes necesarios, la suspensión era inevitable.

"Hacer algo de menor magnitud sería perjudicar más todavía el evento, de menos magnitud ya se vino haciendo los últimos años, ya no tenemos el Motoencuentro que tuvimos en 2010", explicó Gieco. La decisión se tomó cuando se evaluó la situación económica y se confirmó que no había aportes suficientes.

Impacto político y compromiso

El intendente reconoció que la suspensión tendrá un costo político, pero subrayó su compromiso con la mejora del evento para el futuro. "Yo sé que a nosotros políticamente nos va a costar, pero queremos volver a tener un evento que a la ciudad le sirva, que la ciudad lo disfrute y que a los emprendedores les sirva".

Gieco también expresó empatía hacia aquellos que estarán molestos con la decisión, asegurando que el objetivo es recuperar y mejorar el Motoencuentro en el futuro. "Estamos trabajando para poder recuperar el Motoencuentro, que se cayó. Estoy convencido que vamos a lograr hacer un encuentro de otro tipo", concluyó.

Además, mencionó la posibilidad de realizar un encuentro en septiembre para la Fiesta del Estudiante, pidiendo comprensión a la comunidad sobre la situación económica del municipio. "A mí nadie me da la posibilidad de utilizar el dinero del Estado para despilfarrarlo, no podemos darnos el lujo de hacer lo que veníamos haciendo los últimos años, que veníamos perdiendo el Motoencuentro", finalizó Gieco.