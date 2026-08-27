La Liga Diamantina de Fútbol inició una nueva etapa institucional. En la noche del miércoles 26 de agosto, durante la Asamblea General Ordinaria, quedó confirmada la lista Crecer Juntos, encabezada por Ezequiel López, quien regresará a la conducción de la entidad. Como vicepresidente asumirá Esteban Rau.

La definición se produjo luego de la lectura del balance y de la renuncia de Eugenia Maneiro a su candidatura, por lo que la lista encabezada por López quedó como la propuesta para conducir la Liga.

El dirigente cuenta con una etapa anterior al frente de la institución, trayectoria que es recordada por dirigentes de los clubes asociados y aficionados del fútbol diamantinos. Ahora comenzará un nuevo ciclo, acompañado por un equipo de trabajo que ya había presentado sus principales lineamientos.

López: “Es una enorme responsabilidad, pero también mucha ilusión”

Luego de ser confirmado como presidente, López dialogó con PARALELO 32 y expresó sus primeras sensaciones frente al nuevo desafío.

“Es una sensación de enorme responsabilidad, pero también de mucha ilusión y compromiso. Sabemos que asumir la conducción de la Liga Diamantina de Fútbol nuevamente significa representar a todos los clubes y trabajar para el crecimiento de nuestro fútbol”.

El flamante presidente planteó como uno de los objetivos centrales fortalecer el vínculo con las instituciones que integran la Liga.

“Llegamos con muchas ganas de escuchar, de estar cerca de cada institución y de construir una Liga más ordenada, transparente y participativa”, señaló.

En esa línea, mencionó como prioridades la capacitación, formación, infraestructura, arbitraje y desarrollo de las distintas disciplinas y categorías.

“Queremos que los clubes sean protagonistas y que podamos avanzar juntos”, sostuvo.

Los cuatro ejes que tendrá la nueva conducción

López adelantó que la gestión tendrá cuatro áreas prioritarias, que buscarán poner en marcha desde el comienzo del mandato.

1. Tribunal de Penas

El primer eje estará puesto en el funcionamiento del Tribunal de Penas, con el objetivo de lograr mayor agilidad en la resolución de los conflictos y establecer criterios claros y transparentes.

2. Arbitraje de calidad

El segundo punto será el arbitraje. La nueva conducción propone implementar capacitación permanente, formación y acompañamiento para los árbitros, con la intención de jerarquizar las competencias y mejorar las herramientas disponibles.

3. Programación

La programación de los partidos será otro de los aspectos centrales.

La intención es trabajar con mayor anticipación y organización para que clubes, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros tengan previsibilidad y puedan planificar cada jornada deportiva.

4. Comunicación

El cuarto eje será la comunicación institucional.

López consideró que es fundamental construir una Liga más cercana a los clubes, con información clara y permanente. Para ello, se buscará fortalecer las redes sociales y los distintos canales institucionales.

“Queremos una Liga más cercana, con información clara y permanente, fortaleciendo las redes sociales y los canales institucionales para que todos sepan qué sucede y puedan sentirse parte”, explicó.

Una nueva etapa para el fútbol de Diamante

La nueva conducción asumirá el desafío de conducir la actividad futbolística local en sus distintas disciplinas y categorías, con una propuesta que pone el foco en el orden, la transparencia, el trabajo en equipo y la cercanía con las instituciones.

López reconoció que los cambios requieren tiempo y compromiso de todos los sectores, pero planteó que la intención es comenzar a generar respuestas desde el inicio.