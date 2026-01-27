El Episodio 3 de “Tanto Humor”, segmento del programa Tanto de Todo, tuvo como protagonista a Ezequiel Carlson, locutor, conductor radial y uno de los grandes referentes del humor en la radio local.

Durante la entrevista, Carlson reflexionó sobre el lugar que ocupa el humor en la radio y el desafío particular que implica este lenguaje. “El humor en radio es un trabajo de oído y de imaginación”, afirmó, al remarcar que, a diferencia de otros formatos, todo se construye desde la voz y la cabeza del oyente.

A lo largo de la charla, el entrevistado recorrió su trayectoria en los medios y recordó sus primeras experiencias creando personajes, cuando la radio era el espacio ideal para experimentar. “Cuando te metés en un personaje, no solo hablás como él: pensás como él”, explicó, dando cuenta del proceso creativo que hay detrás de cada imitación.

Carlson también puso el foco en el humor como herramienta de comunicación y vínculo con el público. “El humor sirve para divertir al otro, captar su atención y generar conexión”, señaló, y agregó que lograr una risa, aunque sea mínima, ya es un objetivo cumplido: “Cuando hacés reír a alguien, aunque sea un segundo, ya ganaste”.

Otro de los ejes del episodio fue la relación entre humor e identidad local. Para Carlson, el humor no apunta a la burla sino al reconocimiento: “El humor no se ríe de la gente, refleja quiénes somos, nuestras costumbres y nuestra forma de hablar”. En ese sentido, destacó que muchas reacciones del público se explican porque “cuando el humor toca lo identitario, la gente se siente interpelada doblemente”.

Entre anécdotas, recuerdos de la radio de otras épocas y reflexiones más profundas, el episodio dejó en claro que el humor puede entretener, incomodar, hacer pensar y también emocionar. “El humor sirve para todo: para reír, para decir cosas y hasta para curar un poco”, resumió Carlson.