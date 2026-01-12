Se extiende la vigencia de las licencias de caza y pesca en la provincia de Entre Ríos hasta el 28 de febrero de 2026, según lo autorizado por la normativa vigente y ante la falta de actualización de los montos correspondientes. Esta decisión facilita el acceso de usuarios a las licencias y responde a las atribuciones legales que otorgan control y regulación a la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, conforme a la legislación nacional y provincial aplicable, sobre la preservación y uso racional de los recursos naturales.

En la parte resolutiva, en el artículo 1° dispone que “las licencias y habilitaciones vinculadas a la actividad de caza (Ley 4841) y de pesca (Ley 4892) que hubiesen sido otorgadas por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización en el año 2025, y cuya fecha de vencimiento fue hasta fecha 31 de diciembre de 2025, se extenderán de manera excepcional hasta la fecha 28 de febrero del año 2026 inclusive”.