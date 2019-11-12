Arte
Exposición de Delia Zillich
Lib. San Martín- La artista chaqueña Delia Zillich, actualmente radicada en Libertador San Martín, expondrá sus obras del miércoles 13 al lunes 18 de noviembre, en el SUM de la Terminal de Ómnibus, o “Salón Circular”.
Las obras de Zillich han alcanzado reconocimiento tanto nacional como internacional, habiendo llegado a exponer en distintos lugares de los Estados Unidos, en Estambul (Turquía), así como en el renombrado Museo del Louvre (París, Francia).
Los horarios, con entrada libre y gratuita, serán los siguientes:
- Miércoles 13: apertura de la muestra, a las 20:00. Hasta las 22:00.
- Jueves 14: De 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00.
- Viernes 15: De 8:00 a 12:00.
- Sábado 16: De 20:00 a 22:00.
- Domingo 17: De 18:00 a 21:00.
• Lunes 18: De 18:00 a 21:00.
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