Lib. San Martín- La artista chaqueña Delia Zillich, actualmente radicada en Libertador San Martín, expondrá sus obras del miércoles 13 al lunes 18 de noviembre, en el SUM de la Terminal de Ómnibus, o “Salón Circular”.

Las obras de Zillich han alcanzado reconocimiento tanto nacional como internacional, habiendo llegado a exponer en distintos lugares de los Estados Unidos, en Estambul (Turquía), así como en el renombrado Museo del Louvre (París, Francia).

Los horarios, con entrada libre y gratuita, serán los siguientes:

Miércoles 13: apertura de la muestra, a las 20:00. Hasta las 22:00.

Jueves 14: De 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00.

Viernes 15: De 8:00 a 12:00.

Sábado 16: De 20:00 a 22:00.

Domingo 17: De 18:00 a 21:00.

• Lunes 18: De 18:00 a 21:00.