Victoria.- La actividad se llevará a cabo este martes 6 de octubre en el SUM de la Escuela N° 4 Elsa Capatto de Trucco. Está dirigida a alumnos de 6° grado y sus familias. La supervisora de Nivel Secundario, Cecilia Bozzano, brindó detalles sobre la oferta disponible, la distribución de vacantes y las particularidades de cada institución.

Con el objetivo de acercar la oferta académica local y acompañar el paso del nivel primario al secundario, la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) Victoria organiza la Expo Secundaria, que se desarrollará el martes 6 de octubre, en el horario de 10:30 a 14:30, en el SUM de la ex Comercio.

En diálogo con Paralelo32, la supervisora de Nivel Secundario, Cecilia Bozzano, explicó la relevancia de este encuentro pensado para estudiantes de 6° grado y sus tutores: “Lo que necesitamos es que la población de Victoria sepa cómo están distribuidas las orientaciones”.

Alternativas y vacantes disponibles

Uno de los principales ejes de la iniciativa es visibilizar las variadas opciones formativas en la ciudad, ya que habitualmente la demanda tiende a concentrarse en pocas instituciones tradicionales.

“Por ejemplo, de Turismo la única que hay pública es la Escuela N° 12, y dado que está situada en la zona rural, y en esta ocasión no queremos complicarlos con el traslado. Y en Humanidades y Ciencias Sociales, es sabido la marcada demanda que tiene Normal, pero aparte de la escuela de Avenida Centenario también tienen la misma oferta la Escuela N° 13 y la N° 14, e incluso la N° 4", detalló Bozzano.

En esa misma línea, la supervisora recordó que Ciencias Naturales no solo se dicta en la Escuela Normal, sino también en la N° 10 "Dr. Joaquín Vivanco". En cuanto a Economía y Administración, remarcó que "pasa lo mismo con la Ex Comercio, y tenés Economía y Administración también en la N° 15 (que viene aumentando significativamente su matrícula)".

La distribución de las orientaciones en la ciudad

De acuerdo con lo informado por la supervisión, el mapa educativo secundario local queda conformado de la siguiente manera:

• Educación Física: Escuela N° 8 René Favaloro (Abadía).

• Ciencias Naturales: Escuela N° 10 "Dr. Joaquín Vivanco" y Escuela Normal Osvaldo Magnasco.

• Ciencias Sociales y Humanidades: Escuelas N° 13, N° 14, N° 4 "Elsa Capatto de Trucco" y Escuela Normal.

• Economía y Administración: Escuela N° 15 y Escuela de Comercio.

• Artes: Artes Visuales se dicta en la Escuela de Artes Visuales "Raúl Trucco", en la N° 4 "Elsa Capatto de Trucco" y en la N° 7 "Mariano Moreno".

• Especialidades Técnicas: La Escuela Técnica ofrece las especialidades de Técnico Mecánico, Técnico Químico de Producción y Técnico en Producción Agropecuaria.

Respecto a la propuesta artística, Bozzano puntualizó que en la jornada “solamente vamos a mostrar las orientaciones de educación formal obligatoria”, aclarando que no participará la Escuela de Música por pertenecer al ámbito no formal (FAPIC).

Infraestructura y capacidad edilicia

Durante la entrevista, la funcionaria hizo referencia a la realidad operativa de los establecimientos educativos locales. Mientras que las escuelas de mayor matrícula albergaban importantes volúmenes de estudiantes —la Escuela Técnica cuenta con unos 650 alumnos, la Normal supera los 500 y Comercio ronda los 400—, otras instituciones enfrentan limitaciones de espacio.

“Artes Visuales tiene un problema con el edificio, por lo que dispone de pocas vacantes. Es una formación más profesional respecto al arte que se da en las escuelas N° 4 o N° 7, pero afortunadamente hay alternativas”, comentó. Asimismo, señaló que la Escuela N° 10 funciona en una casa histórica, lo que condiciona su capacidad física disponible.

Finalmente, sobre la convocatoria, explicó que por razones de logística y transporte la invitación no se extendió de forma directa a las escuelas rurales, centrándose la propuesta en los estudiantes urbanos que deben definir su continuidad escolar.