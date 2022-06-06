La ciudad Federación se posiciona como centro neurálgico del turismo de reuniones y negocios en la Costa del Uruguay, ya que durante dos días será el marco especial para presentar Expo Madera Federación 2022 – Entre Ríos. Encuentro Internacional de Madera para la Construcción, Vivienda de Madera, Muebles, Tecnología, Innovación y Diseño con Jornadas Paralelas y Rondas de Negocios

Expo Madera Federación será un espacio de encuentro e integración a los fines de potenciar los productos y servicios madereros, concentrando la oferta, la demanda y las necesidades específicas de Tecnología, Innovación Maquinaria, Equipamiento y los Servicios

Expo Madera Federación 2022 conformará una plataforma de negocios y de conocimientos para los visitantes de toda la región, impulsando el desarrollo y el uso de la madera sustentable sostenible de Entre Ríos y de toda la Argentina, concentrando la oferta, la demanda y la capacitación reuniendo Tecnología, Innovación, Maquinaria, Equipamiento y los Servicios

Se destacan como objetivo

A) Tecnología, equipamiento y servicios al servicio de la madera

B) Impulsar la Vivienda con Madera y la Madera en la Construcción

C) Mueble, Diseño, Innovación y Tecnología.

D) Protección del Medio Ambiente, Sustentabilidad

E) Presentación del Centro Tecnológico Foresto Industrial de Federación

G) Rondas de Negocios.

H) Jornadas Técnicas Seminario Construcción con Madera Sistema Wood Frame / Sip – Presentación Centro Foresto Industrial – Mesa Redonda Viví la Madera en Federación con la presencia de Autoridades, Entidades y Profesionales Nacionales – Otros talleres

Programa de Actividades

VIERNES 10 de junio

14:00 – Apertura al público Recepción.

15:00 – CADAMDA- Innovación en la Vivienda con Madera Seminario Construcción. Acreditación

15:30 – Apertura y Palabras de Bienvenida

16:00 – Introducción a los Sistemas Sustentables

16:30 – Sistema Wood Frame

17:30 – Sistema Sip Structural Insulated Panel

18:15 – Intercambio de Experiencias Preguntas Público

20:00 hs Inauguración Oficial Presencia de Autoridades locales, provinciales y nacionales.

21:00 Cierre al público visitante

SÁBADO 11 de junio

10:30- Visita al Parque Industrial Maderero Federación / Centro Tecnológico Foresto Industrial Presencia de empresa invitadas Intendente Ricardo Bravo. Autoridades Profesionales del Sector Empresa

15:00 hs – fondo Multisectorial: Análisis de Desarrollo y Planificación

16:00 hs – ENOHSA Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Obras de agua potable y saneamiento cloacal para ampliar la cobertura a toda la población argentina.

16:30 hs – Centro Tecnológico Foresto Industrial Dir. Daniel Benítez – Director de Producción y Medio Ambiente Municipalidad de Federación

17:00 hs – Logística Capacidad Operativa Mercados.

17:30 La Importancia de los Datos en la Industria Forestal Ing. Ftal. Luis Olmo Dirección Nacional Forestal Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

18:00 a 19:30 hs – MESA REDONDA EXPO MADERA 2022 FEDERACION Viví la Madera en Federación

Ing. Forestal Sabina Vetter Directora Nacional de Desarrollo Foresto Industrial

Sr Juan José Bahillo. Ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico.

Sr Jorge Rigoni – IMFER Federación

Arqta Cristina Bonus Decana de la Universidad de Arquitectura UCU, /

Dip Néstor Loggio Diputado Presidente de la Comisión de Comercio Entre Ríos

Ing. Ftal Alejandro Guidice AFOA

Ing. Daniel Vier Presidente CADAMDA

Sebastián Corso IMFER Federación

Guillermo Fachinello Presidente APICOFOM

Ricardo Bravo Intendente de Federación.

Moderador Arqto Carlos Bahr

20:00 hs Cierre del Encuentro y Brindis. Lunch de despedida para Expositores

ACOMPAÑAN EXPOMADERA FEDERACION 2022

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Dirección Nacional de. Desarrollo Foresto. Industrial – Ministerio de Producción de Entre Ríos – CFI (Consejo Federal de Inversiones) – AFOA (Asociación Forestal Argentina) – FAIMA (Federación Argentina Industria Maderera y Afines) – FAU (Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay CAPER Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Noreste) – IMFER (Industriales Madereros de Federación Entre Ríos Centro de Comercio de Federación) – CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa FEDER Federación Económica de Entre Ríos) – APICOFOM (Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes) – FORUM MADERA CONSTRUCCION (Fórum Internacional de Construcción con Madera. Pamplona España) – INFER – Municipalidad de Federación – MADERA 21 Corporación Chilena de la Madera (Corma) – CAFYDMA (Cámara de los Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afines CEMA Cámara de Empresarios Madereros y Afines) – CADAMDA (Cámara de la Madera) – CADEFHA (Cámara Argentina de Fabricantes de Herrajes y Afines) – CAFFYPSA (Cámara de Fabricantes de Ferretería y Prestadores de Servicios de Afines CESBA Cámara de Servicios de Fronteira Brasil) – CAPIN (Cámara Argentina de Pinturerías) – CEDEFI (Centro de Desarrollo Foresto Industrial) – ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) – EXPOARQUITECTURA (Plataforma Interactiva de Arquitectura, Decoración y Diseño) – MADERAMEN (Medio Editorial Forestal) – VETAS (Revista Medio Editorial Forestal) – MADERA Y CONSTRUCCIÓN (Editorial Industria Forestal) – PORTAL de ARQUITECTOS (Medio Digital Arquitectura y Construcción) – MADERA Y ARQUITECTURA (Plataforma de Arquitectura y Madera Virtual Presencial) – FORDACCOM (Directorio Internacional de la Industria Forestal) – Flecha Bus – Hotel Arena Resort