La ciudad de Villaguay sigue de cerca la evolución de las personas afectadas por la explosión e incendio ocurridos el pasado viernes por la noche en un local gastronómico del centro. Mientras uno de los heridos muestra una recuperación favorable y se encuentra fuera de peligro, otros permanecen internados en estado delicado.

Según el último parte médico, indica que Martín Kloster, de 43 años, posee quemaduras de 1° y 2° grado y un grave corte en la pierna derecha, por lo cual fue ingresado a terapia intensiva del Hospital San Martín. “Tiene quemaduras en un 30% de la región dorsal del tórax, antebrazos y muslos”, detalló el informe policial. Será trasladado al Hospital de Concordia.

Por su parte, Nicolás Consi (25 años) presenta "quemadura del 100% del rostro con compromiso de vías aéreas", señaló el informe médico. Permanece intubado y tiene quemadura en miembros superiores (100%) y piernas, también en su totalidad. Lucía Antonela Karg, de 29 años, tiene todo el rostro quemado (1° y 2° grado) como así también tiene comprometido sus miembros inferiores y superiores en un 100% grado. Está intubada en terapia intensiva del Hospital San Martín.

Mientras que, Esteban Nahuel Pérez, de 23 años, tiene quemaduras de 1° grado en su antebrazo derecho, también en sus dos piernas y en estudio la afectación en la vía aérea. “Está en evaluación, alojado en guardia del Hospital Santa Rosa”, agregaron las autoridades.

El siniestro, originado por la explosión de un tubo de gas, dejó un total de cuatro personas heridas y generó una fuerte conmoción en la comunidad.

En paralelo, la causa continúa bajo investigación, con peritajes en curso destinados a determinar las circunstancias que desencadenaron la explosión. Mientras tanto, la evolución de los pacientes mantiene en vilo a la ciudad, que sigue atentamente cada actualización sobre su estado de salud.