En un episodio que generó preocupación y un importante operativo de seguridad en el barrio porteño de Palermo, un paquete dirigido al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, explotó esta mañana al ser abierto, hiriendo a cuatro personas, entre ellas su secretaria. Fuentes policiales confirmaron que la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad acudió rápidamente al lugar, donde se encontraron dos paquetes sospechosos.

El paquete que provocó la explosión estaba destinado a Pino, mientras que el segundo paquete, dirigido al vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no llegó a abrirse. La División Antibombas realizó una explosión controlada del segundo paquete, asegurando que se trataba de un dispositivo real, pero que no incluía metralla, lo que indicó que el explosivo no tenía la intención de causar daño grave.

Las cuatro personas que resultaron heridas fueron trasladadas de inmediato al Hospital Fernández. Aunque los lesionados se encuentran fuera de peligro, uno de ellos, la secretaria de Pino, sufrió un hematoma en el rostro, causado por la detonación.

El hecho activó un importante operativo de seguridad en la sede de la Sociedad Rural Argentina, con presencia de la Policía, bomberos y personal del SAME. La SRA emitió un comunicado a través de sus redes sociales, llevando tranquilidad sobre la salud de los heridos y explicando que la explosión fue controlada sin que hubiera consecuencias graves. En su mensaje, la entidad aclaró que las personas afectadas fueron llevadas al hospital "por precaución" y que el protocolo de seguridad se activó inmediatamente tras el incidente.

Por el momento, las autoridades continúan investigando el origen de los paquetes y las posibles motivaciones detrás de este ataque.

Dirigentes locales repudiaron el atentado

Entre quienes se pronunciaron a través de X (ex Twitter) se encuentran:

Alfredo DeAngeli (senador nacional-PRO): “Mi solidaridad con @NicolasPinoSRA y todo el equipo de la Sociedad Rural Argentina. Lo que está pasando es muy grave y es urgente que la justicia investigue para esclarecer este atentado”.

Luis Etchevehere (ex titular de la Sociedad Rural Argentina): “Repudio el atentado a la Sociedad Rural Argentina. Mi solidaridad con su Presidente y Vice Presidente, Nicolás Pino y Marcos Pereda y todo su personal”.

Juan José Bahillo (diputado provincial-PJ): “Total repudio al ataque contra Nicolás Pino y la Sociedad Rural Argentina. Mi solidaridad con todos los afectados. Nunca el camino es la violencia. #NoALaViolencia”.