Experiencia que inspira, legado que vive
Desde la dirección del Hospital Cúneo presentaron la variada agenda que caracterizará el Mes de la Ancianidad
Victoria. — Bajo el lema Experiencia que inspira, legado que vive, el Hospital Geriátrico Dr. Domingo Cúneo se prepara para vivir un mes de agosto intenso y festivo. La directora de la institución, Romina Gómez, brindó detalles del inicio de las actividades en el marco del Mes de la Ancianidad, remarcando que la planificación se estructuró cuidadosamente para priorizar el bienestar de los adultos mayores residentes y que no se sientan agobiados por tantas propuestas.
“Las actividades se van a extender a lo largo de todo agosto y de manera espaciada, cuidando de no desbordar ni cansar a los residentes para que realmente puedan disfrutar de cada propuesta. Queremos abrir las puertas como lo hacemos siempre, pero en este mes de forma muy especial para compartir con toda la comunidad”, destacó Gómez.
Cada una de las acciones se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento y combinarán talleres artísticos, jornadas de concientización, espectáculos y momentos de reencuentro familiar.
Institución de puertas abiertas
Desde la conducción del nosocomio reafirmaron que las puertas del Hospital Geriátrico Dr. Domingo Cúneo permanecen abiertas a la comunidad de manera continua para todos aquellos que deseen acercarse a acompañar, colaborar o acercar iniciativas para los abuelos.
Agenda
•Del 3 al 20 de agosto: Visita de instituciones educativas. Se realizarán los lunes y jueves por la mañana (8:30 a 10:30 h) y los martes por la tarde (14:30 a 17:00 h). Se solicita a los establecimientos coordinar previamente.
•7 de agosto (16:30 h): Conversatorio "Teoría y Prácticas en Hábitos Saludables", dictado por el Prof. Casiano Carballo.
•12 de agosto (9:00 h): Ateneo "Abuso y Maltrato en la Vejez", a cargo del Equipo Directivo de la institución.
•15 de agosto (15:00 h): Peña Folclórica tradicional, abierta a familias y público en general con la participación de músicos locales.
•20 de agosto (8:30 h): Campeonato de Truco y Chinchón.
•21 de agosto (14:30 h): Elección de Reyes de la Ancianidad, invitando a participar a toda la comunidad y familiares.
•24 de agosto (15:30 h): II Jornada de Reencuentro Emocional "Tarde de Afectos y Raíces", organizada por la Cooperadora Dr. Pedro Radío y destinada a residentes y sus allegados.
•25 de agosto (16:00 h): Lotería Familiar.
•28 de agosto (15:00 h): Almuerzo especial para los residentes y concierto en vivo de la Banda Municipal de Música.
•31 de agosto (10:30 h): Acto Central con Misa y posterior almuerzo agasajo para todo el personal de la institución.