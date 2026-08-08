Victoria. — Bajo el lema Experiencia que inspira, legado que vive, el Hospital Geriátrico Dr. Domingo Cúneo se prepara para vivir un mes de agosto intenso y festivo. La directora de la institución, Romina Gómez, brindó detalles del inicio de las actividades en el marco del Mes de la Ancianidad, remarcando que la planificación se estructuró cuidadosamente para priorizar el bienestar de los adultos mayores residentes y que no se sientan agobiados por tantas propuestas.

“Las actividades se van a extender a lo largo de todo agosto y de manera espaciada, cuidando de no desbordar ni cansar a los residentes para que realmente puedan disfrutar de cada propuesta. Queremos abrir las puertas como lo hacemos siempre, pero en este mes de forma muy especial para compartir con toda la comunidad”, destacó Gómez.

Cada una de las acciones se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del establecimiento y combinarán talleres artísticos, jornadas de concientización, espectáculos y momentos de reencuentro familiar.

Institución de puertas abiertas

Desde la conducción del nosocomio reafirmaron que las puertas del Hospital Geriátrico Dr. Domingo Cúneo permanecen abiertas a la comunidad de manera continua para todos aquellos que deseen acercarse a acompañar, colaborar o acercar iniciativas para los abuelos.