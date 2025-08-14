Concepción del Uruguay se prepara para recibir a jugadores y jugadoras de distintos puntos del país y del exterior con motivo de la cuarta fecha del Tejo World Tour, que se disputará del 22 al 24 de agosto en la Isla del Puerto. El certamen, organizado por la Asociación Internacional de Tejo (A.I.T.) y con el respaldo de la Municipalidad local a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, promete convertirse en un evento de gran convocatoria.

La competencia, de carácter individual y categoría libre, estará dividida en ramas femenina y masculina. Iniciará con una fase de grupos —integrados por tres participantes cada uno— y continuará con una etapa de play off. Para el desarrollo de la programación, se dispondrá de una cancha principal destinada a los partidos más relevantes —inaugural, semifinales y finales— y otras seis canchas auxiliares.

El Tejo World Tour busca difundir este deporte nacido en las playas argentinas, reconocer a los mejores jugadores y establecer un ranking que ordene su desempeño. En Concepción del Uruguay, el tejo es una actividad habitual en las playas, especialmente en verano, y cuenta con espacios específicos como el Club de Tejo “El Trencito” y el Club Lanús, donde participan activamente adultos mayores y familias.

Las ediciones anteriores del circuito se realizaron en Catamarca, Ceres (Santa Fe) y Camboriú (Brasil). Esta será la primera vez que la ciudad uruguayense sea sede, y se espera la llegada de competidores de distintas provincias, así como de Brasil y Uruguay, países donde el tejo también goza de gran popularidad.

El sorteo de la competencia tendrá lugar el jueves 21 de agosto a las 18:00 en el Salón Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”. La actividad deportiva comenzará el viernes 22 al mediodía y culminará el domingo 24, alrededor de las 14:00, con las finales.

Las canchas se ubicarán en el centro de la Isla del Puerto, un entorno que promete atraer a numerosos espectadores. Más allá de su aspecto competitivo, el evento tendrá un fuerte componente social y turístico, constituyéndose en una nueva oportunidad para promover la ciudad y su identidad deportiva.