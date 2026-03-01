Crespo.- Este sábado 28 de febrero se realizó la segunda edición de “Gustito a verano”, desarrollándose en el Anfiteatro del Lago con un muy buen marco de público y un clima ideal para disfrutar de una propuesta que combinó música en vivo y una variada oferta gastronómica.

El evento, que marcó el cierre de las actividades de verano en la ciudad, reunió a más de 20 espacios gastronómicos que ofrecieron una amplia variedad de platos, desde sabores tradicionales argentinos hasta opciones de cocina internacional. La calidad del servicio y la diversidad de propuestas fueron aspectos destacados por quienes recorrieron los distintos puestos instalados en el predio.

Familias, grupos de amigos y visitantes se acercaron al parque del Anfiteatro del Lago para compartir una noche diferente, en un entorno natural que se vio acompañado por una agradable temperatura y condiciones climáticas que favorecieron el desarrollo de la jornada.

En el escenario montado en el anfiteatro se presentaron artistas destacados, con espectáculos pensados para convocar tanto a grandes como a chicos. La música en vivo aportó un clima festivo que se mantuvo durante toda la velada, generando un ambiente distendido y familiar.

Los puestos de comida, distribuidos estratégicamente para garantizar un funcionamiento ordenado y cómodo, trabajaron de manera sostenida durante toda la noche y lograron vender la totalidad de sus propuestas, reflejando la gran respuesta del público.

De esta manera, “Gustito a verano” cerró la temporada estival con un balance altamente positivo, consolidándose como una opción recreativa y culinaria que suma atractivo a la agenda de eventos locales y que invita a seguir apostando por este tipo de encuentros que integran cultura, gastronomía y entretenimiento al aire libre.