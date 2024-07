General Ramírez- Cooperativa La Ganadera de General Ramírez Limitada se fundó el 15 de mayo de 1952 y desde ese momento ha extendido su radio de acción a toda la provincia, con multiplicidad de proyectos y concreciones.

La sucesión de hechos que jalonan la trayectoria de vida de esta cooperativa está estrechamente vinculada a la diversidad de servicios que ofrece a sus productores asociados en el marco de un continuo afán de superación, aunque su principal actividad continúa siendo, sin dudas, la realización de Remates Feria.

Se iniciaron en la localidad cabecera, pero luego se extendieron a sucursales, diversificando los lugares. El primer local de Remates Feria data del año 1953, cuando la Asamblea de fecha 2 de febrero autorizó al Consejo de Administración a la adquisición de 15 hectáreas de campo sobre camino Ramírez-Diamante, distante a pocos metros de la ciudad. Allí, el 9 de abril de 1953, se realizó el primer remate de hacienda.

Viniendo a la actualidad y dentro de sus actividades confirmadas, el domingo 21 de julio a las 13:30 en las instalaciones ferias de General Ramírez se llevará a cabo el 22° Remate Anual de Reproductores, siendo la edición 72° Aniversario de la entidad.

El ya tradicional evento -que no se suspende por razones climáticas- promete presencia entre las razas participantes de todas habituales de la zona: Aberdeen Angus, Braford, Brangus, Polled Hereford, Limangus, Limousin, Schorthorn). En cuanto a ovinos, se presentará la raza Hampshire Down. Lo que no habrá es hacienda para tambo.

Números

El éxito está garantizado, ya que participarán más de 35 cabañas de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Se esperan más de 100 reproductores machos y 200 hembras, con muy buena hacienda disponible.

“Los reproductores machos salen a la venta con un seguro de vida y vida reproductiva por 4 meses sin costo ni cargo, con plazos de venta a 90 días, financiación con todas las tarjetas, importantes beneficios y línea de créditos a tasa moderada a un año”, anticipó el Martillero de Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, Diego Musso a Paralelo 32.

El entrevistado hace 8 años que, en la cooperativa, es uno de los encargados del sector de hacienda, siendo parte visible también de la organización del remate de reproductores. Precisó que todos los animales son de cabañas, no es hacienda general, y que la torada tiene muy buena genética.

En La Ganadera tienen el firme convencimiento de que, mejorando genéticamente los bovinos, las praderas y reservas forrajeras posibilitarán hacer más sustentable a la ganadería. De cara a esta importante actividad, Musso remarcó a este medio que la fecha está garantizada, ya que –más allá de que hubiera o no algún pronóstico de lluvia- se puede prever, ya que los cabañeros pueden traer los animales unos días antes.