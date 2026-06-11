Crespo– Este domingo 21 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre, la Sociedad Italiana presentará su espectáculo Serata di música y danza italiana, en el Salón Municipal, a partir de las 20:00. En la oportunidad actuará un eximio guitarrista italiano, el prestigioso concertista Gian Marco Ciampa, que llega por primera vez a Crespo de gira por nuestro país. Presentará el concierto La Dolce Guitar, espectáculo auspiciado por el Consulado de Italia en Rosario y el Instituto de Cultura Italiano de Buenos Aires.

La apertura y recibimiento al intérprete estará a cargo del Grupo coreográfico All’ Uso Nostro de la entidad organizadora, interpretando danzas tradicionales de Italia, con renovado vestuario.

El programa La Dolce Guitar está totalmente dedicado a los autores italianos que han sido intérpretes de su tiempo, resumiendo en su cultura de escritura y diferentes estilos.

El repertorio seleccionado para este concierto abre con Domenico Scarlatti, compositor y clave de la época barroca pero con un gusto clásico. Continúa con Niccolo Paganini, conocido en el mundo como un virtuoso del violín, pero que también es un guitarrista experto como lo demuestra en esta gran sonata, técnicamente muy exigente escrita para guitarra.

El único autor no italiano es Francisco Tarrega, que encaja perfectamente con su Fantasía, donde se suceden los temas más célebres de La Traviata, la famosa obra del gran Giuseppe Verdi.

El concierto finaliza con dos obras de Mario Castelnuovo Tedesco, uno de los compositores más representativos del siglo XX, que escapó de los nazis y se refugió en los Estados Unidos, donde vivió hasta su muerte. La primera es la Suite op.133, una obra de gran belleza que expresa mejor el neoclasicismo del compositor. Mientras que para el cierre, Ciampa interpretará el famoso Capriccio Diabolico, una obra de gran virtuosismo que Castelnuovo Tedesco le dedicó al gran Andrés Segovia.

Nacido en Roma en 1990, Gian Marco Ciampa, después de haber estado bajo la dirección de Maestros como Bruno Battisti d’Amario, Fabrizio Verile, Fernando Lepri y Celestino Dionisi, se graduó con el máximo de puntos, alabanza, honores y la mención de honor en la clase del Maestro Arturo Tallini en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma. Varias veces distinguido a lo largo de su brillante carrera con becas e importantes premios por su talento, ha actuado desde muy joven en importantes festivales y salas por toda Italia y el extranjero.