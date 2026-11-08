Nogoyá.– Vecinos autoconvocados, docentes, referentes sociales y políticos, junto a agrupaciones como el colectivo Ni Una Menos y el MST en el FIT-Unidad, se concentraron este jueves en la Plaza Libertad de nuestra ciudad para exigir justicia por Nancy Godoy, la docente oriunda de Corrientes cuyo trágico caso conmociona a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

La movilización expresó un firme respaldo a los familiares de la víctima, visibilizando la demanda de un rápido esclarecimiento del hecho y la determinación de responsabilidades en torno a un crimen que enluta profundamente a la docencia. Durante la convocatoria, los presentes enfatizaron la necesidad de mantener activo el reclamo de verdad y justicia.

En el marco de la protesta, la dirigente política Keili Gonzalez reflexionó ante este medio sobre el trasfondo social y las implicancias de la tragedia. «Ni Una Menos es que no vuelva a pasar. Más allá del reclamo de Justicia a los autores materiales, es importante hablar de la responsabilidad del Estado y los Gobiernos. Las situaciones y malas condiciones laborales y salariales que atraviesan las y los docentes es producto de los ajustes que aplican los gobernadores en cada provincia y el presidente Milei en el país», expresó.

Asimismo, la referente cuestionó las condiciones de vulnerabilidad del sector y criticó el rol de la seccional local del gremio docente: «Este doloroso hecho desnuda fuertemente la condición de clase más allá de lo de género, entonces nos afecta profundamente por qué es insoportable tener que vivir situaciones así. Más aún cuando no son hechos aislados, porque las condiciones laborales de Nancy, son la de muchas docentes en nuestro contexto, en nuestra provincia y en el país. No solo se necesita un paro, sino la acción, un plan de lucha. Por eso nos preocupa Agmer Nogoyá que no estuvo presente en la actividad».

Finalmente, la manifestación remarcó el paralelismo con otras luchas históricas contra la violencia de género en la región, recordando el impacto sostenido del femicidio de Micaela García en territorio entrerriano y la urgencia de garantizar entornos seguros y condiciones dignas para quienes ejercen la docencia.