Exhiben una variedad de colecciones privadas
Crespo– Cosas inimaginables nos propone conocer el coleccionismo, una forma de ocio que consiste en reunir, conservar y mostrar distintos tipos de objetos. Con el propósito de motivar el asombro y el afán de difundir esta pasión que generalmente se enciende en la infancia, la Sociedad Italiana reunió a varios coleccionistas privados para organizar la muestra que habilitará en su sede este jueves 22 y viernes 23 de agosto para los alumnos de 6º grado. El sábado 24 y domingo 25 se abrirá a todo público desde las 17:00 a las 21:00.
De este modo, a través de quienes cultivan el arte de recolectar diferentes elementos, la entidad nos propone descubrir las más variadas colecciones de piezas de numismática (monedas) filolumenia (cajas de fósforos), glucofilia (sobres de azúcar), notafilia (billetes), ululofilia (búhos), boletos capicúa, biromes, cactus, latas, saquitos de café y té, tazas, platos decorativos, fruteras, pesebres en miniatura, tarjetas personales, telefónicas, tarjetas navideñas, entre otros elementos.