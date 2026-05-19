El abogado constitucionalista, ex ministro de Salud y Desarrollo Social de Entre Ríos, ex diputado provincial y estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Ángel Giano, expresó fuertes críticas a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desvinculación de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que se trata de una medida de “irresponsabilidad e ilegalidad alarmante” que podría debilitar la capacidad del país para afrontar crisis sanitarias.

A través de un comunicado, Giano cuestionó la decisión adoptada por la administración del presidente Javier Milei, especialmente en un contexto que calificó como delicado para la salud pública. Según sostuvo, la salida del organismo internacional se produce “en pleno brote de Hantavirus y el aumento de la mortalidad infantil luego de 25 años”, lo que, a su entender, agrava la preocupación por las consecuencias de un eventual aislamiento sanitario.

“La decisión de Milei de retirar a la Argentina de la OMS en pleno brote de Hantavirus y el aumento de la mortalidad infantil luego de 25 años es de una irresponsabilidad e ilegalidad alarmante. La salud pública y las relaciones internacionales se gestionan con ciencia y cooperación, no con dogmas ideológicos que nos aíslan del mundo”, manifestó.

El ex funcionario entrerriano remarcó además la importancia que tuvo la cooperación internacional durante su paso por la gestión pública provincial. En ese sentido, recordó que el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS fue clave en el desarrollo de políticas sanitarias orientadas a la prevención y promoción de la salud.

“Cuando fui ministro de Salud y de Desarrollo Social de Entre Ríos, el acompañamiento de la OPS/OMS fue fundamental para ejecutar planes sanitarios serios, fortalecer la prevención, reducir la mortalidad infantil y enfrentar crisis como el Dengue y la gripe A H1N1”, afirmó.

Giano sostuvo que la articulación entre organismos internacionales y gobiernos locales resulta esencial para fortalecer los sistemas sanitarios y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias epidemiológicas y sociales.

Finalmente, advirtió sobre las implicancias que podría tener la ruptura de estos vínculos en términos de prevención, cooperación técnica y acceso a herramientas de asistencia internacional.

“Destruir estos puentes sanitarios y dar la espalda a la evidencia científica es dejar a los argentinos desamparados ante las emergencias. Gobernar es proteger a la gente, no desmantelar las herramientas que la cuidan”, concluyó.