El informe de marras, se propuso analizar la evolución reciente del precio de la carne bovina y los factores que explican su comportamiento. Asimismo, se examinan los principales indicadores del sector cárnico. Detallamos aquí las principales conclusiones de un minucioso trabajo que abarcó 13 páginas.

Precios a mostrador

En octubre de 2025, los precios en mostrador de los distintos cortes de carne bovina registraron una suba promedio de 3,3% con respecto al mes de septiembre.

En términos interanuales, estos cortes remarcaron su precio 61,8%, 30,7 puntos porcentuales por sobre el aumento general de precios de la economía (31,1%).

Desde noviembre de 2023 los precios en mostrador de los distintos cortes de carne bovina aumentaron sus precios 258,6%, por encima del aumento del nivel general de precios en dicho período: 240,6%.

En octubre, los cortes de carne denominados “intermedios” registraron el mayor aumento de precios entre las distintas categorías, con una suba promedio del 3,9%. Les siguieron los cortes “caros”, que aumentaron 2,7%, y los cortes “económicos”, con un incremento del 1,5%, (Promedio 3,3%).

Las principales subas en los precios durante el mes de octubre se dieron en asado (+8,2%), picada especial (+6,1%), matambre (+5,5%) y vacío (+5,3%).

En términos interanuales, entre los cortes más representativos del consumo interno, el asado (+64,7%) y el vacío (73,7%) mostraron subas superiores al promedio general de la carne vacuna (61,8%). El bife angosto (+63,5%), el cuadril (+65,9%), el peceto (+66,5%) y el lomo (+66,6%) completan el ranking de cortes que sufrieron aumentos por encima del promedio.

Consumo interno

Según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), el promedio móvil 12 meses del consumo per cápita de carne bovina a septiembre de 2025 fue de 49,5 kg/año. En relación al promedio de los 12 meses anteriores la mejora fue de 4,4%. Aun así, este nivel se ubica 7,3% debajo de igual período de 2023.

El descenso en el consumo interno de carne bovina está directamente asociado a la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. En agosto, los salarios registrados del sector privado (INDEC) alcanzaron recién el nivel de noviembre de 2023 y en lo que va de 2025 acumulan una pérdida de 0,6% en su poder de compra. En el caso del sector público, los salarios registran una caída acumulada del 13,2% respecto de noviembre de 2023. Esta evolución salarial limitada explica, en buena medida, la menor capacidad de consumo de los hogares y la consecuente contracción en la demanda de carne vacuna.

Exportaciones

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, las exportaciones registraron una caída de 10,4% en comparación con 2024 y de 1,9% respecto de 2023. Este retroceso responde principalmente a la menor demanda proveniente de China —aun cuando en los últimos meses se observa cierta recuperación—, según indicó la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) en su último informe.

Precio en hacienda

En el primer trimestre de 2025 se registró un incremento acumulado del 25,2%, con el precio del novillito pasando de $2.369 a $2.965 por kilo. A partir de marzo y hasta octubre, la dinámica de aumentos se moderó, acumulando en ese período una suba adicional del 13,8%. Sin embargo, hacia el cierre del año volvió a observarse una aceleración: el precio aumentó 4,4% en octubre y 11,4% en los primeros diez días de noviembre, anticipando una nueva etapa de fuertes ajustes en el mercado minorista.