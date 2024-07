La directora del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Clarisa Sack, visitó en el mes de junio la ciudad de Victoria acompañada por otros miembros del equipo técnico. Durante la jornada, se reunió con la coordinadora local, Ana Schuth, y realizaron un recorrido por los diferentes servicios bajo su coordinación, tales como el Cuarto y Quinto Cuartel, Negrito Manuel, Residencia Hogar Basualdo y Portal de Belén.

En diálogo con Paralelo 32, Schuth compartió los resultados de esta primera visita desde su asunción en diciembre pasado, subrayando el crecimiento exponencial de los casos de violencia y abuso en Victoria, que representan el 90 por ciento de los oficios que ocupan la capacidad de respuesta del COPNAF en la región.

"Fue una jornada absolutamente productiva, ya que no solamente desde mi lugar sino todo el personal de la coordinación pudo plantear sus inquietudes y propuestas", expresó Schuth. La coordinadora destacó que los problemas abordados en Victoria no son muy distintos de los que ocurren en el resto de la provincia y el país. "Cada sector de la ciudad tiene su particularidad, pero es algo generalizado, y me hago cargo que: además de la compleja coyuntura económica, está directamente relacionado con el consumo problemático de sustancias", señaló.

Schuth indicó que reciben un promedio de diez oficios diarios, cada uno demandando la intervención de un equipo de trabajo y una investigación detallada para intentar resolver graves problemáticas en distintos sectores. También resaltó el compromiso del sector educativo en la detección temprana de situaciones de riesgo, así como la coordinación con el área de Salud Mental del Hospital Salaberry, Desarrollo Social y de la Mujer a nivel municipal, y los actores judiciales.

Necesidades y desafíos de la coordinación

Entre las principales necesidades, Schuth mencionó la histórica falta de mobiliario y la demanda de mejoras en la infraestructura de los servicios, así como el incremento de raciones para los centros de día, que actualmente brindan cena incluso los fines de semana. Presentaron un proyecto a la presidenta del COPNAF para abordar estas carencias.

Además, Schuth subrayó la importancia de dotar a los servicios de computadoras e internet, esenciales en el contexto actual de conectividad y actualización con la mesa virtual de la Justicia y el registro único en la provincia. "Son tan importantes como el recurso humano detrás", afirmó.

"Económicamente el COPNAF no puede resolver situaciones de vivienda o laborales, pero sí tiene interesantes programas de acompañamiento transitorio, como el programa de fortalecimiento familiar, justamente para situaciones de urgencia, las cuales cada vez son más demandadas", concluyó Schuth. Reconoció que los recursos no alcanzan debido a la alta demanda y la necesidad extrema, una realidad compartida por muchos organismos.