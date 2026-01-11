Nogoyá.- Eugenio Medrano quedó fuera de la estructura del Consejo General de Educación (CGE), habiendo cumplido este miércoles 31 de diciembre su último día como director de Educación Superior de la provincia. El propio funcionario, de estrecha trayectoria gremial en Nogoyá, se encargó de comunicar la noticia a través de un mensaje enviado a los rectores de los institutos de enseñanza, informando que a partir del primero de enero de 2026 dejaba de desempeñarse en el cargo y solicitando que las comunicaciones institucionales se canalicen por las vías oficiales del organismo.

Según confiaron fuentes oficiales, por el momento no se ha designado un reemplazo para ocupar la vacante. En consecuencia, las funciones operativas de la Dirección de Educación Superior serán absorbidas temporalmente por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE, buscando dar continuidad administrativa al área en el inicio del nuevo año.

La salida de Medrano se produce en un contexto de fuerte tensión con la comunidad educativa. El pasado 2 de diciembre, el funcionario mantuvo una reunión virtual con rectores de toda la provincia donde, acompañado por vocales del CGE, delineó un plan que incluía el cierre de carreras y ofertas educativas bajo una lógica de eficiencia del gasto. Este anuncio fue recibido con un rotundo rechazo por parte de los directivos y generó un movimiento de oposición en los distintos departamentos, que vieron en la medida un riesgo para la estabilidad de la formación docente pública.

Ante esta situación, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) se declaró en estado de alerta, denunciando una política de "desmantelamiento" en el nivel superior. Desde el gremio advirtieron que estas decisiones apuntan al desarme de la formación pública y ponen en riesgo el acceso de la población a una educación de calidad. En sus reclamos, instaron a abandonar lo que calificaron como medidas arbitrarias y autoritarias, exigiendo un diálogo honesto que incluya a los institutos de formación docente como actores legítimos del sistema.

Cabe recordar que Eugenio Medrano cuenta con un extenso pasado vinculado a la actividad gremial en el departamento, habiendo sido secretario general de la seccional Nogoyá de Agmer. Durante su trayectoria supo militar en la Agrupación Rojo y Negro, espacio del que se distanció en 2021 tras ser cuestionado por su participación en una movilización política contra las medidas de aislamiento durante la pandemia de 2020. Aquel episodio, recordado como la "Caravana por la República", marcó un quiebre en su relación con la conducción provincial del gremio antes de su llegada a la función pública en el Consejo General de Educación.

En lo más reciente, estuvo en el ojo de la tormenta por la modalidad de comunicar una readecuación de carreras de nivel superior en todo el territorio entrerriano, que llevó a que autoridades del gobierno salieran a desmentir el cierre de las matriculas en medio de una ola de marchas, protestas y actas que se realizaron a lo largo y ancho de la provincia cuestionando el posible cierre de las carreras de nivel superior. En nuestra ciudad, la protesta tuvo un tinte especial ya que las asambleas realizadas entre la Escuela Técnica y la Escuela Dr. Antonio Sagarna, recordaban con pancartas que Medrano fue egresado de las tecnicaturas dictadas por los establecimientos locales.