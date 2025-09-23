El entrenador de triatlón de Victoria, Eugenio Balbi, presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, con el que busca revocar la sentencia de 16 años de prisión efectiva dictada en su contra el 28 de febrero de 2024 por un jurado popular.

La audiencia está prevista para el miércoles 24 de septiembre por la mañana, en los tribunales de Paraná. Allí, los jueces escucharán los argumentos de la defensa de Balbi y la réplica de la acusación, representada por el fiscal Gamal Taleb.

Una condena histórica en Victoria

Balbi fue declarado culpable de abusar de una alumna de 13 años —identificada como N.G., hoy de 20— a quien entrenaba en la ciudad de Victoria. La joven denunció los hechos en 2020, cuando tenía 16 años.

Los delitos que se le atribuyeron son:

Abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por la condición de educador y guardador .

. Abuso sexual simple agravado por la condición de educador y guardador .

. Abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de educador y guardador.

Tras el veredicto, el tribunal estableció una pena de 16 años de prisión efectiva.

El proceso judicial

El 28 de marzo de 2024, la Cámara de Casación confirmó la prisión preventiva de Balbi y, a pedido de la Fiscalía, ordenó que fuera evaluado por un psicólogo y un psiquiatra del Cuerpo Interdisciplinario del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Tras recibir el alta médica, Balbi fue trasladado a una unidad penitenciaria.

Ahora, la apelación presentada por su defensa apunta a cuestionar tanto la declaración de culpabilidad como la severidad de la condena. Será la Cámara de Casación la que determine si mantiene firme la sentencia del jurado popular o si introduce modificaciones.