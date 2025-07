Nogoyá.- Hace un par de semanas se confirmó el primer cambio en el equipo de gobierno del intendente Bernardo Schneider. A un año y medio de haber asumido se produce el primer reemplazo de funcionarios en la gestión y genera impacto al tratarse de la Subsecretaría de Hacienda, Economía y Finanzas, que administra un interesante número de áreas y sobre todo por la importancia que acarrea el manejo del erario público.

El contador Juan Pablo Serra presentó su renuncia y deja de ser el subsecretario de hacienda a partir del mes de julio y en su lugar ingresa la contadora Lourdes Cappa.

Cabe recordar que la figura de Serra surge también de una renovación de gabinete en la intendencia de Rafael Cavagna, al reemplazar a Horacio Comba promediando la segunda gestión de gobierno del actual senador. Hoy Serra corre la misma suerte de su predecesor y se despide de la función pública a mitad del mandato.

Paralelo 32 dialogó con el intendente Bernardo Schneider para conocer en detalle este anuncio y los motivos que llevaron a tomar la decisión del recambio. “El lunes hice el anuncio, confirmando que la contadora Lourdes Cappa me va a acompañar en el equipo de gobierno haciéndose cargo de la cartera de haciendo a partir del 01 de Julio” reafirmó el jefe comunal, aclarando que el contador Serra “es un funcionario que viene de la gestión anterior y lleva tres años consecutivos en el cargo. Lo he venido conversando con él y por cuestiones propias de la actividad y el paso del tiempo se ha generado un desgaste, por lo que nos hemos puesto de acuerdo para ceder su lugar y comenzar a trabajar en la transición junto a la nueva funcionaria” dijo el intendente, insistiendo que no hay otro tipo de diferencias con el funcionario saliente, prueba de ello es el trabajo mancomunado que vienen realizando Serra y Cappa desde hace unos días en el marco de la transición, “queremos que el traspaso sea lo más ordenado posible y queremos que ella pueda dotarse del conocimiento propio de una estructura tan diferente como es la administración pública, comparándola con el ámbito privado y a su vez recordamos que es un área grande, que tiene bajo su órbita a la Tesorería, Contaduría, Rentas Generales, Comercio, el Servicio de Estacionamiento, lo que implica ser prolijos y ordenados para el ingreso de su función”.

Schneider fue consultado sobre el perfil que busca en un funcionario, en esa línea, pidió por funcionarios que “estén al pie del cañón todos los días todo el año” y de inmediato comparó sus palabras con la situación actual: “al verse limitado en tiempos el funcionario saliente, buscamos la figura de Lourdes que comulga con los valores de transparencia, honestidad, vocación de servicio, más allá de su nivel profesional, pedimos empatía con la sociedad y sus problemáticas. Tanto Juan Pablo Serra, como Lourdes, tienen eso, y hay muchísimo trabajo por hacer en el área; continuar con el reordenamiento, aumentar los controles, mejorando el funcionamiento interno y hacer un trabajo con los vecinos que implica mucha comunicación, conversación y acercamiento”.

A esos argumentos, el intendente sumó los frentes de obras que se llevan adelante junto a los vecinos como es el programa de contribución por mejoras, “eso implica el diálogo previo con el contribuyente, confeccionar presupuestos, proyectar financiación y toda esa labor requiere tiempo y dedicación”.

La entrevista fue oportuna para consultar sobre el porcentaje vigente de recaudación impositiva, respondiendo el mandatorio que en la actualidad se registra un porcentaje de pago del 40% de las tasas municipales, “por eso insisto en que el área debe continuar trabajando para aumentar este porcentaje, estando cerca del vecino para diseñar nuevas herramientas que motiven al cumplimiento del pago de tasas. En base a ellos hemos trabajado en el programa de financiamiento de deudas que se ejecutó el año pasado y tuvo buenos resultados para que el vecino pague sus obligaciones y otra de las iniciativas que ha dado buenos resultados ha sido la implementación de la boleta electrónica, que más allá de evitar la impresión y el reparto de los troqueles, esta digitalización otorga al contribuyente un 5% de descuento en el pago de sus tasas y ha tenido buena aceptación” explicó Schneider.

¿Se vienen más cambios?

Previo a concluir el diálogo, hubo una clara defensa a los recambios por parte del intendente. “Seguiremos trabajando en políticas de esta naturaleza, es fundamental para la gestión renovar el equipo, traer nuevo oxigeno. No hay que tener miedo al cambio, si hay que corregir e incorporar gente nueva, lo vamos a hacer. Estamos abiertos al cambio, sabemos que hablar de cambios, paraliza y genera temor, pero hay que sortear esa barrera, porque siempre que haya un inconveniente o algo no esté funcionando como el intendente pretende o como el vecino espera, uno tiene que pensar en cambios, así que es probable que se vengan más movimientos”.

La trayectoria de Lourdes Cappa

Tiene 37 años y egresó como Contadora Pública Nacional en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2013, sumando a su trayectoria el título de profesora universitaria en ciencias contables, que obtuvo en la Universidad Adventista del Plata en el año 2018.

Su trayectoria profesional la inició en el estudio contable Berruhet–Sabre y en los últimos años continua con su estudio propio.

Ejerce la docencia en distintas instituciones educativas de la ciudad, en el nivel superior y terciario, como profesora de economía, marketing, comercio exterior.

En lo que respecta al ámbito gubernamental, ha sido capacitadora de emprendedores en el programa Nogoyá Emprende desde hace cuatro años.