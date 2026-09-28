La Estudiantina 2026 continúa con su agenda de actividades y este lunes 28 de septiembre tendrá una de las jornadas más esperadas: el desfile de carrozas y las coreografías.

La actividad comenzará a las 17:00 en el Área de la Juventud, ubicada en Avenida 3 de Febrero 1121. En esta oportunidad se presentarán los equipos correspondientes a las categorías A y B.

El cronograma contempla el Desfile de Carrozas – Categoría A y las Coreografías – Categoría B.

La premiación de la Estudiantina 2026 está prevista para el 18 de octubre, cuando se conocerán los resultados de la competencia.

Un mes de actividades para los estudiantes

La edición 2026 comenzó el 30 de agosto con la presentación de los grupos de las categorías A y B, sus banderas, mascotas y la tradicional Vida en Canciones.

Son 17 los equipos que participan de esta edición: Kuality, The Twenty, The Meeting, Aliados, Los Wilcats, Héroes, Eternum, The Zanzibar, Sociedad Misterio, Reyes de la Selva, Men in Black, Off the Rio, The Scream, Los Minionácticos, Pitufibanda, Cowboys, Team Buzz y Fantasy Kingdom.

Durante los días 1, 2 y 3 de septiembre, los grupos presentaron obras de teatro y sketch en el Salón Municipal.

La programación continuó el 5 de septiembre con los Juegos Cooperativos y el Juego Sorpresa, desarrollados en el Museo de las Maquinarias.

Al día siguiente, el 6 de septiembre, se realizó el Ping Pong de preguntas y respuestas en el Predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Deportes, juegos y desafíos

El 11 de septiembre, las actividades se trasladaron al Instituto Comercial Crespo – Centro Recreativo y Cultural Ferroviario, donde los equipos participaron de vóley, 3×3, bochas y penales con los ojos vendados.

El 12 de septiembre, la Estudiantina tuvo como escenario el NIDO, con propuestas diferentes para cada categoría. La Categoría A participó del desafío de karting, mientras que la Categoría B compitió en Huevos al Plato. Ambas categorías también participaron del Truco y Dígalo con Mímica.

Ese mismo día, en el Predio de la Tradición, los estudiantes participaron de una actividad gastronómica. Los equipos de la Categoría A prepararon Pollo al Disco, mientras que los de la Categoría B elaboraron Ensalada de Fruta.

Carrozas y coreografías, la próxima cita

Con varias semanas de actividades ya cumplidas, la Estudiantina llega ahora a una de sus instancias centrales. Este lunes, los equipos volverán a encontrarse para mostrar el trabajo realizado en torno a las carrozas y las coreografías.

La propuesta combina competencia, creatividad y participación entre estudiantes de Crespo, en una agenda que se extenderá hasta la premiación del 18 de octubre.