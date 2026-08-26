Estudiantina 2026 en Crespo: 19 equipos competirán con juegos, teatro, deporte y creatividad
La propuesta organizada por la Municipalidad de Crespo comienza este domingo 30 de agosto y se extenderá durante todo septiembre. Habrá competencias, actividades artísticas, deportivas, ambientales y solidarias, con una gran jornada final el 20 de septiembre.
Con la llegada de septiembre, Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Estudiantina, una de las propuestas más esperadas por los jóvenes de la ciudad. La Estudiantina 2026 comenzará este domingo 30 de agosto y reunirá a estudiantes en distintas jornadas de juegos, desafíos, creatividad, deporte y actividades culturales.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Crespo y tendrá actividades durante prácticamente todo el mes, con una programación que combinará competencias tradicionales con nuevas propuestas vinculadas al ambiente, la solidaridad y la salud mental.
La Estudiantina comienza este domingo
El lanzamiento será este domingo 30 de agosto, desde las 17:00, en Avenida 3 de Febrero N.º 1121, frente al Área de la Juventud.
Durante la jornada inaugural se presentarán los equipos correspondientes a las categorías A y B, que participarán con sus respectivas banderas, mascotas y la tradicional Vida en Canciones.
En total, la edición 2026 contará con 19 equipos:
- Aliados
- Los Wilcats
- Her☆es
- Eternum
- The Zanzibar
- The brasilian’s
- Amigos hasta el infinito
- Sociedad misterio
- Fantasy Kingdom
- Reyes de la selva
- Men in Black
- Off the rio
- The scream
- Los minionacticos
- Pitufibanda
- COWBOYS
- Kuality
- The Twenty
- The Meeting
Teatro, deportes y juegos durante todo septiembre
Después de la presentación inicial, las actividades continuarán en distintos espacios de Crespo.
El cronograma previsto es el siguiente:
Martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre
20:00 – Salón Municipal
- Teatro – Categoría A.
- Sketch – Categoría B.
Sábado 5 de septiembre
Museo de las Maquinarias
- Juegos corporativos.
- Juego sorpresa.
Domingo 6 de septiembre
Predio FNA
- Ping Pong de preguntas y respuestas.
Viernes 11 de septiembre
Instituto Comercial Crespo – Centro Recreativo y Cultural Ferroviario
- Vóley.
- 3X3.
- Bochas.
- Penales con ojos vendados.
Sábado 12 de septiembre
NIDO
- Karting – Categoría A.
- Huevos al plato – Categoría B.
- Truco – Categorías A y B.
- Dígalo con mímica – Ambas categorías.
Viernes 19 de septiembre
Predio de la Tradición
- Pollo al disco – Categoría A.
- Ensalada de fruta – Categoría B.
Domingo 20 de septiembre
Área de la Juventud
La jornada final incluirá:
- Desfile de carrozas – Categoría A.
- Coreografía – Categoría B.
- Entrega de premios de los juegos.
- Entrega de premios finales.
También habrá desafíos ambientales y solidarios
La Estudiantina 2026 incorporará distintas actividades que exceden la competencia entre equipos y apuntan a promover conciencia ambiental, solidaridad y participación comunitaria.
Actividad ambiental – Categoría B
Los equipos tendrán tiempo hasta el 11 de septiembre para entregar una fotografía que represente la consigna:
“El mejor residuo es el que no se genera”.
Ecochallenge – Categorías A y B
Los participantes deberán juntar botellas de plástico y tapitas.
La recepción de los materiales será el 16 de septiembre, mientras que posteriormente se realizará el pesaje en el Parque Ambiental. El plazo para reunir los materiales se extiende hasta el 15 de septiembre.
Actividad solidaria por la salud mental
La propuesta incluirá la realización de una actividad artística vinculada a la salud mental.
Los equipos deberán realizar:
- Un lienzo grande.
- Tres lienzos chicos.
Escape Room para los equipos
Otra de las propuestas será el Escape Room, destinado a las categorías A y B.
La actividad se desarrollará durante las semanas comprendidas entre el 7 y el 19 de septiembre. La fecha asignada a cada equipo será coordinada en las reuniones de delegados.
Una Estudiantina que busca sumar participación
Con una agenda que combina teatro, música, deportes, juegos, creatividad, ambiente y solidaridad, la Estudiantina 2026 propone que los estudiantes de Crespo sean protagonistas durante todo septiembre.
El cierre llegará el domingo 20 de septiembre, cuando el desfile de carrozas, las coreografías y la entrega de premios pongan punto final a una competencia que, una vez más, tendrá a los jóvenes de la ciudad como protagonistas.