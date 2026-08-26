Con la llegada de septiembre, Crespo se prepara para vivir una nueva edición de la Estudiantina, una de las propuestas más esperadas por los jóvenes de la ciudad. La Estudiantina 2026 comenzará este domingo 30 de agosto y reunirá a estudiantes en distintas jornadas de juegos, desafíos, creatividad, deporte y actividades culturales.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Crespo y tendrá actividades durante prácticamente todo el mes, con una programación que combinará competencias tradicionales con nuevas propuestas vinculadas al ambiente, la solidaridad y la salud mental.

La Estudiantina comienza este domingo

El lanzamiento será este domingo 30 de agosto, desde las 17:00, en Avenida 3 de Febrero N.º 1121, frente al Área de la Juventud.

Durante la jornada inaugural se presentarán los equipos correspondientes a las categorías A y B, que participarán con sus respectivas banderas, mascotas y la tradicional Vida en Canciones.

En total, la edición 2026 contará con 19 equipos:

Aliados

Los Wilcats

Her☆es

Eternum

The Zanzibar

The brasilian’s

Amigos hasta el infinito

Sociedad misterio

Fantasy Kingdom

Reyes de la selva

Men in Black

Off the rio

The scream

Los minionacticos

Pitufibanda

COWBOYS

Kuality

The Twenty

The Meeting

Teatro, deportes y juegos durante todo septiembre

Después de la presentación inicial, las actividades continuarán en distintos espacios de Crespo.

El cronograma previsto es el siguiente:

Martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre

20:00 – Salón Municipal

Teatro – Categoría A.

Sketch – Categoría B.

Sábado 5 de septiembre

Museo de las Maquinarias

Juegos corporativos.

Juego sorpresa.

Domingo 6 de septiembre

Predio FNA

Ping Pong de preguntas y respuestas.

Viernes 11 de septiembre

Instituto Comercial Crespo – Centro Recreativo y Cultural Ferroviario

Vóley.

3X3.

Bochas.

Penales con ojos vendados.

Sábado 12 de septiembre

NIDO

Karting – Categoría A.

Huevos al plato – Categoría B.

Truco – Categorías A y B.

Dígalo con mímica – Ambas categorías.

Viernes 19 de septiembre

Predio de la Tradición

Pollo al disco – Categoría A.

Ensalada de fruta – Categoría B.

Domingo 20 de septiembre

Área de la Juventud

La jornada final incluirá:

Desfile de carrozas – Categoría A.

Coreografía – Categoría B.

Entrega de premios de los juegos.

Entrega de premios finales.

También habrá desafíos ambientales y solidarios

La Estudiantina 2026 incorporará distintas actividades que exceden la competencia entre equipos y apuntan a promover conciencia ambiental, solidaridad y participación comunitaria.

Actividad ambiental – Categoría B

Los equipos tendrán tiempo hasta el 11 de septiembre para entregar una fotografía que represente la consigna:

“El mejor residuo es el que no se genera”.

Ecochallenge – Categorías A y B

Los participantes deberán juntar botellas de plástico y tapitas.

La recepción de los materiales será el 16 de septiembre, mientras que posteriormente se realizará el pesaje en el Parque Ambiental. El plazo para reunir los materiales se extiende hasta el 15 de septiembre.

Actividad solidaria por la salud mental

La propuesta incluirá la realización de una actividad artística vinculada a la salud mental.

Los equipos deberán realizar:

Un lienzo grande.

Tres lienzos chicos.

Escape Room para los equipos

Otra de las propuestas será el Escape Room, destinado a las categorías A y B.

La actividad se desarrollará durante las semanas comprendidas entre el 7 y el 19 de septiembre. La fecha asignada a cada equipo será coordinada en las reuniones de delegados.

Una Estudiantina que busca sumar participación

Con una agenda que combina teatro, música, deportes, juegos, creatividad, ambiente y solidaridad, la Estudiantina 2026 propone que los estudiantes de Crespo sean protagonistas durante todo septiembre.

El cierre llegará el domingo 20 de septiembre, cuando el desfile de carrozas, las coreografías y la entrega de premios pongan punto final a una competencia que, una vez más, tendrá a los jóvenes de la ciudad como protagonistas.