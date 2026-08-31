La Avenida 3 de Febrero se convirtió este domingo en el punto de encuentro de cientos de jóvenes y familias con el inicio de la Estudiantina 2026. Frente al Área de la Juventud, los equipos participantes dieron el primer paso de una competencia que durante las próximas semanas combinará juegos, desafíos, creatividad y trabajo en equipo.

La jornada inaugural estuvo marcada por la música, el color y las propuestas preparadas por los estudiantes, que presentaron sus banderas y participaron de “La Vida en Canciones”, una de las actividades tradicionales de la celebración.

17 equipos ya están en carrera

La edición 2026 reúne a 17 equipos, distribuidos en las categorías A y B. Cada grupo tendrá por delante diferentes desafíos y actividades que permitirán sumar puntos a lo largo de la competencia.

Durante la primera jornada, los estudiantes utilizaron fragmentos de distintas canciones para construir un relato a través de un remix, dando así el puntapié inicial a una nueva edición de la Estudiantina.

El intendente Marcelo Cerutti destacó el acompañamiento de las familias y el significado que tiene esta celebración para la ciudad.

“Estamos celebrando una nueva Estudiantina y es muy lindo ver a los chicos y a las familias movilizados. Son actividades que nos describen como ciudad, que generan nuevos vínculos y nos permiten compartir y disfrutar juntos”, señaló.

El intendente también remarcó que durante las próximas semanas habrá distintas propuestas en las que los jóvenes tendrán un rol activo. “Vamos a vivir la ciudad a pleno”, afirmó.

Quiénes participan de la Estudiantina 2026

Los equipos que forman parte de esta edición son:

Categoría A

Kuality

The Twenty

The Meeting

Categoría B

Aliados

Los Wilcats

Heroes

Eternum

The Zanzibar

Sociedad Misterio

Reyes de la Selva

Men in Black

Off the Rio

The Scream

Los Minionacticos

Pitufibanda

Cowboys

Team Buzz

Fantasy Kingdom

Teatro y sketch: lo que viene esta semana

La competencia continuará desde este martes 1 de septiembre con nuevas actividades para los equipos.

Los días martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre, a partir de las 20:00, el escenario del Salón Municipal recibirá las propuestas teatrales.

Los equipos de la Categoría A presentarán sus obras de Teatro, mientras que los integrantes de la Categoría B participarán con sus propuestas de Sketch.

Estas actividades serán una nueva oportunidad para que los estudiantes sumen puntos y demuestren su capacidad para trabajar en equipo, crear y poner en escena sus propias propuestas.

Así, la Estudiantina 2026 comenzó con una primera jornada cargada de color y entusiasmo y continuará durante las próximas semanas con una agenda que tendrá a los jóvenes como protagonistas de una de las celebraciones más tradicionales de Crespo.