La Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze” llevará adelante este jueves 14 de mayo un acto institucional en el que estudiantes de tercer año realizarán la Promesa de lealtad a la Constitución Nacional, una ceremonia cívica incorporada oficialmente en el sistema educativo argentino para reafirmar el compromiso de las nuevas generaciones con los valores democráticos y republicanos.

La actividad contará con la participación de alumnos y alumnas de 3º año de las divisiones A, B y C, quienes asumirán públicamente el compromiso de respetar y defender los derechos, deberes y garantías establecidos en la Carta Magna argentina.

La Promesa de lealtad a la Constitución Nacional fue instituida en el país a través de la Ley Nacional Nº 27.505, sancionada en 2019, mientras que en Entre Ríos su implementación quedó establecida mediante la Resolución Nº 1590/23 del Consejo General de Educación. La normativa dispone la realización de un acto cívico anual destinado a estudiantes de tercer año del nivel secundario, el primer día hábil posterior al 1º de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución Nacional.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la formación ciudadana y promover entre los jóvenes el conocimiento de los principios democráticos, las instituciones republicanas y los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.

Desde la institución educativa explicaron que el acto representa la culminación de un proceso pedagógico desarrollado previamente en el espacio curricular de Formación Ética y Ciudadana, donde los estudiantes trabajaron sobre distintos contenidos vinculados al funcionamiento del sistema democrático y al rol de la Constitución como norma fundamental del país.

Durante ese proceso de aprendizaje, los alumnos analizaron los derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución Nacional, así como las funciones de los tres poderes del Estado y los límites institucionales que la Carta Magna impone frente a posibles prácticas autoritarias.

“En nuestro caso, este acto cívico es la culminación de un proceso previo donde los estudiantes reflexionaron e hicieron de la Constitución su objeto de estudio”, señalaron desde el equipo directivo de la escuela.

La ceremonia formal se desarrollará en presencia de las banderas de ceremonia y contará con palabras alusivas a la fecha y al significado institucional del compromiso ciudadano que asumirán los estudiantes. Posteriormente, el rector de la institución tomará la promesa a los alumnos mediante la fórmula establecida por la ley nacional:

“¿Prometen respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución Nacional establece, hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir y hacer cumplir sus preceptos y disposiciones, y respetar la autoridad de las Instituciones que de ella emanan?”

Desde la comunidad educativa destacaron que este tipo de actividades permiten fortalecer una enseñanza basada en el ejercicio de la ciudadanía, el pensamiento crítico y la defensa de los valores democráticos.

“De esta manera, nuestra comunidad educativa asume su compromiso con una enseñanza que promueva el ejercicio ciudadano y los valores democráticos, a partir del conocimiento reflexivo y crítico”, expresaron las autoridades escolares, quienes además recordaron una reconocida máxima jurídica que sostiene que “la principal causa del incumplimiento de los derechos es su desconocimiento”.

Los actos se realizarán en ambos turnos. La ceremonia correspondiente a 3º A tendrá lugar a las 10 de la mañana, mientras que las divisiones 3º B y 3º C concretarán la promesa a partir de las 13:05 horas.