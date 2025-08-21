Con la participación de nueve establecimientos educativos de la ciudad, se puso en marcha una nueva edición del programa Concejo Deliberante Juvenil, una iniciativa de la Municipalidad de Crespo que busca acercar a los jóvenes al ejercicio democrático y a la labor legislativa local.

La presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, destacó que la modalidad será similar a la del año pasado, con sesiones ordinarias en las propias escuelas, lo que permitirá la participación directa de estudiantes y de la comunidad educativa como espectadores del funcionamiento legislativo.

El proceso comenzó en junio con la Sesión Preparatoria y una serie de capacitaciones: una sobre el funcionamiento legislativo a cargo de Carlos Holzehuer y otra de oratoria dictada por Gustavo Kappes. En la coordinación del programa participa también Valentina Merlo, quien resaltó la alta convocatoria de los jóvenes: “Mediante sus proyectos aportan su mirada en cuestiones legislativas para la ciudad”.

Sesión Ordinaria en el Salón Municipal

El próximo viernes 22 de agosto, a las 19:30, se llevará a cabo la Sesión Ordinaria en el Salón Municipal, bajo la organización de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Nº 97 “Isabel González”. Las siguientes reuniones se desarrollarán en las distintas instituciones educativas.

El orden del día incluye:

Juramento de los concejales juveniles electos.

Lectura y consideración del Acta Nº 01.

Lectura de correspondencia recibida.

Tratamiento y aprobación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante Juvenil.

Proyecto de Ordenanza de la ESJA Nº 33 “Dr. Alberto Nusimovich”: creación del Banco Municipal de útiles escolares solidarios.

Proyecto de Ordenanza de la ESJA Nº 97 “Isabel González”: Programa Municipal de Becas “Red de Clubes con Inclusión”.

Proyecto de Ordenanza de la ESJA D-240 “Instituto Comercial Crespo”: creación del Espacio Municipal de Protección Integral y Contención para Personas en Situación de Violencia por Motivos de Género y Violencia Doméstica.

Los protagonistas

La nómina de estudiantes concejales juveniles incluye a representantes de:

D-5 Sagrado Corazón

Instituto Comercial Crespo D-33

ESJA Nº 33 “Alberto Nusimovich”

EPNMyS Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín”

Escuela Nº 60 “Bicentenario”

Escuela Nº 74 “Prof. Walter Heinze”

ESJA Nº 97 “Isabel González”

D-198 San José

ESJA D-240 “Instituto Comercial Crespo”

Concejales titulares, vicepresidentes y asesores acompañan el proceso de debate y construcción de propuestas, fortaleciendo así la formación ciudadana de los jóvenes crespenses.

Democracia en acción

Con esta iniciativa, el Concejo Deliberante Juvenil no solo brinda un espacio de aprendizaje, sino que se convierte en una usina de proyectos legislativos que pueden ser considerados por el cuerpo deliberativo oficial.

“Los crespenses asumimos el desafío de vivir en democracia, con propuestas transformadoras y la participación activa de nuestros estudiantes”, concluyó Jacinta Eberle.