Crespo– Formando parte de las actividades programadas por el aniversario de la ciudad, este lunes 22 y mañana martes 23 están reservados a la proyección de películas de dos cineastas crespenses. Las funciones para todo público serán a las 20:00, en el Salón Municipal. Habrá proyecciones especiales para el alumnado primario, en horarios que ya fue informado a las instituciones educativas.

Crespo, la continuidad de la memoria

Este lunes 22, se proyectará la película “Crespo, la continuidad de la memoria” del cineasta Eduardo Crespo.

Refiere a nuestra ciudad, la avicultura y la relación de padre e hijo que unía a Eduardo Crespo con su progenitor, del mismo nombre. Habían previsto filmarla juntos, pero la muerte del padre antes de dar luz al proyecto hace que no esté el personaje principal. No obstante, la película viaja por los mismos espacios, intentando juntarlos a través de la memoria colectiva del pueblo y la memoria personal con el fin de reconstruir a partir de esos detalles, la figura de ese padre que ya no está. A lo largo del film, inevitablemente, aparecen fragmentos de la historia local.

Dirección: Eduardo Crespo; Guión: Eduardo Crespo, Santiago Loza, Ariel Gurevich; Montaje: Lorena Moriconi; Imagen: Eduardo Crespo; Sonido: Guido Deniro; Producción: Eduardo Crespo.

Vendrán suaves lluvias

El film dirigido por Iván Fund y coescrito con Tomás Dotta se estrena en nuestra ciudad, luego de su estreno internacional el 22 noviembre pasado en el 33 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo Mención Especial del Jurado y de haberse proyectado luego en algunas salas de nuestra provincia, Santa Fe y Buenos Aires.

El realizador de Hoy no tuve miedo, Me perdí hace una semana y Toublanc, entre otras producciones, tenía pendiente esta oportunidad de mostrar ante el público local lo que pequeños actores crespenses fueron capaces de interpretar, en las calles y espacios diversos de nuestra ciudad.

La película tiene una duración de 81’ y fue rodada durante los meses de marzo y abril de 2017. Estructurada con la forma de un cuento infantil en capítulos, Vendrán lluvias suaves, refiere a un hermoso poema de la norteamericana Sara Teasdale –escrito hace exactamente cien años–, que describe en pocas líneas un posible paisaje postapocalíptico.

La trama se desarrolla a partir de la pregunta de uno de los protagonistas a otro: “¿No tenés miedo de que tus papás no se despierten?”. Y no se trata de un temor existencial ni de una fantasía propia de la edad por parte de uno de los niños de la película: es que aquí los adultos no se estarían despertando. Y, antes que cualquier señal de desesperación, la pandilla protagonista ve en esa anormalidad inexplicable una posibilidad para la aventura.

Los actores , todos niños de Crespo entre 5 y 11 años (NdelaR: a marzo 2017) son: Alma Bozzo Kloster, Simona Sieben, Florencia Canavesio, Emilia Lia Izaguirre, Massimo Canavesio, Tadeo Francisco Kemerer, Sofía Mercedes Pach, Camila Kloster, Diego Sola, Paulina Sofía Goette, Kiana Busson Wagner, María Isabella Nicolini, Clementina Folmer, Luisina Agustini, Bautista Valentín Rodríguez, Milagros Frank, Alex Frank, Lucas Gabriel Ruffiner, Gennaro Vargas Zaragoza, Giovanni Vargas Zaragoza, Alejo Bautista Exner, Vera Grop, Lucía Kaehler, Bianca Sena , Thiago Sena , Analía Ramirez, Francisco Grop, Marianela Izaguirre, Carlos Lia, Elba Heffel, Emmanuel Derfler.

Buscan recuperar filmaciones históricas

Durante la proyección de “Crespo, la continuidad de la historia” se anunciará un proyecto de Eduardo Crespo, a raíz de su investigación como cineasta, que el municipio decidió acompañar con recursos. Está destinado a rescatar como patrimonio histórico de la ciudad un material filmado en formato Super 8, de fácil degradación.

Se trata de salvar alrededor de tres horas de filmaciones que recuerdan momentos históricos de la ciudad, hoy en manos de privados, quienes lo conservan como recuerdo de familia, con la idea de generar un archivo y hacerlo accesible al público probablemente a través de internet.

La subsecretaria de Innovación Social y Participación Ciudadana, Elina Ruda, explicó a Paralelo 32 que “recuperar ese material requiere de un tratamiento muy calificado, hecho por especialistas y si no se rescata en poco tiempo, porque hay cosas que están al límite, se perderá como ya ha ocurrido con otras filmaciones”.