Victoria.- Un estremecedor testimonio vuelve a poner en el centro de la escena al caso del estafador Ramón Piedrabuena. Su ex pareja relata cómo, tras casi una década de relación, terminó siendo víctima de una maniobra que —según denuncia— incluyó manipulación psicológica, engaños y la desaparición de una fortuna.

La víctima, Teresa Oberti, relató a Paralelo32 que mantuvo una relación de nueve años con Piedrabuena, desde 2016 hasta octubre del año pasado, cuando comenzó a confirmar las sospechas que venía acumulando.

Según su relato, durante ese tiempo fue víctima de una estrategia de manipulación que incluyó mensajes de una supuesta “vidente”, que luego sospechó que en realidad pertenecía al entorno del propio acusado. “Estábamos conviviendo con el enemigo”, enfatizó.

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La venta del campo y los 3 millones de dólares

Uno de los puntos centrales del caso es la venta de un campo de 576 hectáreas, ubicado en Rincón de Nogoyá, concretada en 2021 por un monto cercano a los 3 millones de dólares.

De acuerdo a su testimonio, parte de ese dinero fue declarado formalmente —unos 600 mil dólares— mientras que el resto habría sido entregado en negro.

En ese contexto, asegura que tanto Piedrabuena como la supuesta vidente la convencieron de no depositar el dinero en bancos, argumentando riesgos inexistentes, lo que la llevó a guardar grandes sumas en su propia vivienda.

Parte del dinero, incluso, habría sido enterrado dentro de la propiedad.

Reconoció entrevistada durante su entrevista con Paralelo32, que siempre fue depresiva y atribuye a esa condición haber establecido un nivel de dependencia de ella y su hijo con el estafador.

El miedo, la manipulación y el control

La mujer relató que fue sometida a un fuerte condicionamiento psicológico, donde le hacían creer que en su casa había “espíritus malignos” y situaciones paranormales. Esto generó que evitara acercarse a ciertos espacios de la vivienda, justamente donde se encontraba el dinero.

“Cuando teníamos los dólares en caja fuerte en la planta alta, Piedrabuena me decía que no se podía ingresar a esa habitación porque estaba maldecida. Que según la vidente había 8 muertos enterrados en ese terreno” Agregó en su historia de temores, angustias y engaños: “me tenía totalmente manipulada. Yo lo creí ciegamente”, afirmó.

El dinero desaparecido

Con el paso del tiempo, el dinero guardado comenzó a desaparecer. La denunciante sostiene que es imposible que semejante suma haya sido gastada, por lo que cree firmemente que fue sustraída y debe estar en algún lugar. “Cuando el se fué ingresamos a la pieza de los dólares y no encontramos absolutamente nada”, señaló,

Incluso, sospecha que el dinero podría estar en la ciudad santafesina de Casilda, lugar donde Piedrabuena fue detenido en más de una oportunidad, por otras causas.

Afirma que, si bien no lo puede comprobar y queda solo en el marco de sospechas, su pareja cocinaba y una empleada una vez le comentó que le había parecido que puso algo en la comida. “Yo estaba como bloqueada, me sentía mal todo el día, después que el se fue, yo fui otra persona”.

Otra maniobra: la venta de una vivienda

El caso suma otro capítulo grave; la venta de una vivienda que anteriormente había sido comprada y puesta a nombre de su hijo: “Yo no sé lo que me puede pasar a mi y quería que Santiago (hijo) le quedaba una casa”, remarcó durante la entrevista, pero, según denunció, la propiedad —adquirida por unos 260 mil dólares— habría sido vendida mediante engaños, haciéndoles firmar documentación bajo la falsa creencia de que se trataba de una simple seña.

“Nos hicieron firmar la escritura sin saberlo”, aseguró. En la maniobra también señala la participación de otras personas, incluyendo profesionales, afirmación que abre el abanico de responsabilidades en esta situación truculenta que deberá esclarecer la justicia.

“Llegaron de noche con 60 millones de pesos y trajeron un escrito para que lo firme mi hijo, diciendo que era una seña y después se conformaría la operación con el resto del dinero”. Agregó que después se dieron cuenta que lo firmado no era un compromiso atado a una seña, si no que era un boleto de compra venta, que lo dejaba sin la vivienda. Menciona a un importante productor agropecuario de nuestro departamento y a un escribano como responsables. “Todo esto esta presentado por mi abogado en la justicia”, remarca.

Una situación límite

Actualmente, la situación de la víctima es crítica. Según relató, fue desalojada y se encuentra sin recursos económicos. “No tengo nada. Ni un peso”, expresó.

Gracias a la ayuda de allegados y de sus abogados, logró conseguir alojamiento de manera provisoria. Fue despojada, como se explicó antes, de la única vivienda que le quedaba y había puesto a nombre de su hijo.

Situación jurídica

Los abogados que representan a la familia damnificada en el caso que involucra a Ramón Piedrabuena, advirtieron que se encontraron con una “estafa prácticamente consumada” al momento de tomar intervención y cuestionaron el avance del proceso de desalojo en paralelo a la causa penal.

El abogado Alejandro Rees -quien interviene junto a su colega Miguel Guridi- explicó a nuestro medio -acompañando ambos a su clienta en esta entrevista- que comenzaron a actuar a mediados de enero, luego de que la familia tomara contacto tras una publicación pública.

“Nos encontramos con una situación de hechos consumados. La estafa ya se había producido sobre todos los bienes de Teresa”, señaló, en diálogo con Paralelo32 Medios.

Según indicaron, el acusado habría llevado adelante un esquema de engaño y manipulación sostenido en el tiempo, incluso luego de existir restricciones judiciales.

Precio “vil” y abuso por inexperiencia de la titular.

En el plano civil, uno de los ejes centrales de la defensa es que la operación de venta de la vivienda se realizó a un valor muy por debajo del mercado. El abogado detalló que ya se ha planteado judicialmente la nulidad de la operación por “precio vil” y abuso de la inexperiencia del vendedor.

“Estamos hablando de una casa que puede rondar los 300 mil dólares y que fue vendida por un monto muy inferior (60 millones de pesos)”, explicó.

Según precisó, la escritura se habría realizado por unos 106 millones de pesos, mientras que el dinero efectivamente recibido habría sido incluso menor.

La defensa también apunta a una posible relación previa entre el comprador de la vivienda y Piedrabuena.

Choque entre lo penal y lo civil

Uno de los puntos más cuestionados por los abogados es el avance del desalojo sin que se resuelva primero la causa penal. “Existe una prejudicialidad penal. Primero debería determinarse si hubo delito y después avanzar en lo civil”, explicaron.

Advirtieron que, de no respetarse ese orden, podrían generarse fallos contradictorios. “Podría devolverse la casa y luego establecerse que el acto fue inválido por estafa. Eso generaría un daño irreparable”, sostuvieron.

Para Guridi, la justicia castiga a la víctima, desde octubre hay una denuncia penal en fiscalía y no han llamado a ningún testigo, mientras que la causa civil curiosamente se resolvió en tiempo record.

El camino judicial

Actualmente, la causa avanza en dos frentes: En el ámbito penal, con denuncias por estafa presentadas tanto por Teresa como por su hijo. En el ámbito civil, con el proceso de desalojo en curso y un futuro planteo de nulidad del acto jurídico.

Los abogados anticiparon que impulsarán una instancia de mediación como paso previo a la acción civil. Mientras la Justicia avanza, la familia atraviesa una situación crítica, angustiosa, desesperante.

Solidaridad

En este marco los profesionales transmitieron a Paralelo32 que la situación de su clienta es de indigencia y apelan a un llamado solidario a la comunidad, especialmente a mucha gente que conoce esta realidad. Los que quieran colaborar pueden hacerlo al alias de Santiago Bazan (hijo de Teresa) : sb7777