Victoria. — Con la inminente proximidad de la primavera y como antesala del verano, la ciudad vuelve a convivir con una problemática que se repite año tras año: la presencia masiva de mosquitos. Para mitigar su impacto, la Dirección de Seguridad y Protección Civil, a cargo de Claudio Fabián Daydé, puso en marcha el Proyecto de Control de Mosquitos y el Plan de Fumigación, que este año se adelantó al 1° de septiembre.

En diálogo con Paralelo32, Daydé explicó que la decisión de arrancar antes de lo habitual se basó en el monitoreo climático y el comportamiento del río. “Históricamente el mes de inicio de las migraciones ha sido el mes de octubre. El año pasado tuvo inicio el 16 de octubre. Nosotros controlando, monitoreando, viendo estos parámetros, decidimos este año arrancar el primero de septiembre”, detalló.

El funcionario aclaró que no se trata de salir a perseguir mosquitos adultos, sino de anticiparse a su nacimiento. “El mosquito coloca huevos en zonas que después se inundan. Ese huevo, que dura un año, al mojarse se activa, se convierte en larva y de ahí nace”, explicó.

Metodología de trabajo

El plan contempla dos tipos de aplicaciones: por la mañana se aplica larvicida para controlar lo que está próximo a nacer, y por la tarde, a la caída del sol, se aplica adulticida, también conocido como volteante. “Esto ya está con los esquemas de trabajo que hemos probado, que sirve”, aseguró Daydé.

Respecto del producto utilizado, el director de Protección Civil aclaró que se trabaja con DEPE (es un poderoso insecticida de base piretroide) de bajo olor y baja toxicidad para mamíferos, autorizada para uso urbano y avalada por ANMAT. “Antes se fumigaba con otro producto que era de utilización rural, pero hoy no está autorizado. Está prohibido para el uso urbano”, señaló.

Sobre la posibilidad de realizar aplicaciones aéreas, Daydé fue categórico: “Una empresa quiso proponer la aplicación aérea, pero no tenemos los ok que nos avalen como sí los tenemos para hacer aplicaciones terrestres. En eso entra a jugar epidemiología, ambiente y salud de provincia”. Por eso, el municipio continúa con el método terrestre: una turbina acoplada a un tractor para grandes superficies, una motocargo con turbina más chica para parques y espacios internos, y mochilas para zonas de difícil acceso.

El rol de los vecinos

Más allá del trabajo municipal, Daydé insistió en que la colaboración de la comunidad es fundamental. “De nada sirve que un vecino limpie su casa, corte el pasto, tenga todo bien, si al lado el vecino hace lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? En mi casa no tengo mosquitos, pero tu vecino no limpió”, graficó.

El funcionario remarcó que la erradicación total del mosquito es una utopía. “Erradicarlo es una cosa utópica, es mentir. ¡Quién dice que lo va a eliminar, está mintiendo! Nadie puede hablar seriamente diciendo que lo va a eliminar al mosquito. Porque el escenario es muy complejo”, afirmó.

En ese contexto, también se refirió al trabajo conjunto con el CONICET, que mediante la colocación de trampas busca identificar las especies presentes. “El CONICET está midiendo la presencia del Aedes aegypti, que es el que tiene capacidad de vivir y reproducirse en zonas urbanas. También está el mosquito ‘islero’, que es de inundación, más grande, y que se activa cuando crece el río”, explicó.

Críticas a la politización

Daydé, que se definió como un defensor de lo técnico, lamentó que el tema se utilice con condimento político. “Por ahí hay confusiones, porque se usan estos temas con condimento político. Cualquier cosa se puede ensuciar si le ponemos tinta política. Hay que hacerlo para sumar, no estar enfrente con la mera crítica por hacer oposición”, sostuvo.

El director de Protección Civil concluyó con un mensaje claro: “Vamos entre todos. No se puede eliminar el mosquito, pero sí podemos reducir su presencia. Es una tarea compartida”.