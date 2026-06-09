En Libertador San Martín al día de la fecha solo hay un caso activo de covid-19, se trata de Danilo Fernández Buongiorno, quien se desempeña como médico de guardia en el Hospital Santa Rosa, en la localidad Lucas González, donde los estudios le arrojaron positivo para covid-19 luego de tener contacto con un paciente internado.

Egresado en diciembre de 2019 de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata, realiza sus guardias en el hospital de Lucas González. Al conocerse el resultado positivo del hisopado, Danilo quedó aislado en su vivienda de Libertador, donde Paralelo 32 lo contactó transcurridos cinco días de padecer la enfermedad.

“Estoy bien, no he tenido síntomas en ninguno de estos cinco días, ni en los días previos de haber estado en contacto con el paciente que dio positivo. No he tenido fiebre, dolor de cabeza, ni dolor de garganta. Hasta aquí lo he pasado bien gracias a Dios”, afirmó Danilo a Paralelo 32; y respecto al aislamiento manifestó que “lo estoy pasando sólo, porque vivo sólo, mi familia está en la provincia de Chaco. Pero lo estoy pasando bien porque tengo gente que se ha ofrecido para ayudarme y acercarme las cosas que voy necesitando”.

Finalmente reconoció que, “Sí, por ahí uno se siente un poco sólo, pero estoy estudiando, así que lo puedo pasar entretenido”, concluyó.