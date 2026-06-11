Reconocidas personas integran el jurado que evaluará todas las obras que se presentarán en la ‘12ª Fiesta Popular del Teatro 2017, entre el miércoles 11 al domingo 15 de enero.

Solange Vetcher, Sonia Miño y Osvaldo Pettinari tienen a su cargo la evaluación de los grupos que están en formación y de los independientes, según diversos criterios a considerar.

Se premiará

Menciones especiales: A la construcción de personaje juvenil, al trabajo local, a la mejor adaptación de texto, al vestuario, por escenografía, a la construcción de personajes adultos, por espectáculo con contenido social, por labor de espectáculo callejero, por labor humorística, al trabajo corporal, al trabajo con teatro infantil y mención al trabajo Vocal.

Revelación: Infantil masculina, infantil femenina, juvenil masculina, juvenil femenina, masculina en adultos, femenina en adultos y en dirección.

Mejor actuación: Infantil masculina, infantil femenina, juvenil masculina, juvenil femenina, masculina en adultos y femenina en adultos, mejor obra infantil, adultos, mejor escenografía y/o decorado, trabajo vocal, mejor técnica (iluminación y/o musicalización), trabajo corporal y/o coreográfico, caracterización, texto original, labor humorística, mejor actor y actriz de reparto, mejor actor y actriz protagónicos, mejor dirección, unipersonal, mejor obra infantil, mejor obra, mejor trabajo con títeres, realización musical y arreglos para la escena, y actor y actriz revelación.

Sobre el jurado

Solange Vetcher

Es Promotora Sociocultural en Teatro (actriz) y Profesora de Teatro y de Música con Orientación en Canto en el Instituto de Música. Además, está realizando su tesis de la Licenciatura en Teatro en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeña como Directora y Coordinadora General de Corpórea y Docente de las áreas Teatro e Integración. Actualmente, además, da clases en la Escuela Provincial de Teatro y en el Instituto Superior de Cine y Audiovisuales.

Además es Maquilladora Profesional y Artística. Ha dictado cursos, talleres y seminarios relacionados con el maquillaje, con la voz, el teatro y stand up.

Participó en ‘Yerba Mala’ (de Norma Cabrera, dirigida por Soledad Maglier) durante su segunda temporada, obra que resultó ganadora del primer premio de la Bienal de Arte Joven de la UNL de ese año.

En 2009 estrenó ‘Como Río Que Me Lloro’, obra de creación colectiva con el grupo ‘Loquenuez’. Ese año recibió distinciones especiales en nuestra ciudad.

Además, a principios del 2013 estrenó su primer espectáculo -de otros que vinieron después- de Stand Up, ‘Profesión de Riesgo’ junto a José Luis Díaz.

Sonia Miño

La crespense es profesora en Artes visuales, recibida en la Escuela Profesor ‘Roberto López Carnelli’ de la UADER en Paraná.

Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Secundaria Nº 13 Almafuerte, Escuela secundaria Nº 60 Bicentenario, Escuela Primaria Nº187 Argentina Soberana, que comparte horas con la Escuela 203 y 105. Y es docente en IMEFAA del taller de cerámica para niños y adultos.

A lo largo de su carrera obtuvo premiaciones, por ejemplo, con la obra ‘Lo que queda’, otorgado por la Fundación Facultad de Ingeniería Química Santa Fe en 1997. Y un tercer premio obra Sin título en la Primera Bienal de pequeños formatos en tridimensional para estudiantes de Artes Visuales en 1997.

Osvaldo Pettinari

Es egresado de la Escuela Provincial de Artes Visuales Juan Mantovani, donde actualmente está a cargo de la materia en la tecnicatura de Vestuario y Escenografía. Da clases de vestuario teatral en la Escuela Provincial de Teatro de la ciudad de Santa Fe.

Durante más de diez años fue el Jefe de Vestuario del Ballet Argentino dirigido por Julio Bocca. Trabajó en más de una veintena de obras como diseñador de vestuario y escenografía, desde 1975, para el Grupo Teatro de Sordos, dirigido por Néstor Didier en el Teatro Municipal 1º de Mayo, hasta el año pasado, con ‘Y a mí qué’ obra de la cual también fue director y editor de sonido.

Además, en 2013 fue diseñador y realizador de vestuario en ‘Cocinando con Elisa’ y diseñó y realizó vestuarios para el programa de televisión Canal K, Canal 13 y TELEFE Buenos Aires (1991-1992), ‘El jardín de los cerezos’ (2011), por nombrar algunas obras.