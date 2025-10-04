Victoria- Marcela Antola, diputada nacional por Entre Ríos, oriunda de la ciudad de Gualeguay, quien finalizará su paso por el Congreso de la Nación el próximo 9 de diciembre, estuvo en Victoria el pasado sábado 13 de septiembre, acompañando la disertación sobre Neuro Oratoria Política que realizara el Lic, Fernando Navarro, en el comité de la UCR local, el día sábado.

“Estamos pasando por un momento complicado, yo creo que el presidente de la Nación nacionalizó una elección que era netamente provincial y al nacionalizarla yo creo que se equivocó, de hecho asi fueron los resultados que se obtuvieron” dijo, en diálogo con Paralelo 32, en referencia al resultado eleccionario adverso al gobierno nacional, obtenido por el PJ en provincia de Buenos Aires.

Provincia

-¿Cuál es su opinión respecto de la integración del gobernador Rogelio Frigerio en ALLA, Alianza La Libertad Avanza? ¿está realmente conforme con lo acordado?

-Eso lo decidió el Congreso de la Unión Cívica Radical, más allá de estar de acuerdo o no, creo que en ese momento era necesario, ahora habrá que ver cuál es el resultado de las elecciones. Yo no lo hubiera hecho, pero respeto la decisión de nuestro gobernador, nosotros trabajamos en conjunto.

“Los entrerrianos estamos pasando mal, dejaron a una provincia totalmente fundida y desgastada” enfatizó, agregando luego que el gobernador tiene una tarea difícil, donde el panorama le es totalmente adverso, ya que hay una falta total de recursos.

“El gobernador recibió una provincia totalmente fundida y desgastada y no le está siendo fácil a Frigerio en este momento poder tener todo lo que él quisiera o todo lo que él se imaginó que iba a poder hacer en la provincia, no lo puede hacer por falta de recursos” enfatizó, exponiendo luego en su relato la caída de la coparticipación respecto del año pasado, como así también la eliminación de la obra pública.

Nación

Asimismo, Antola subrayó que a nivel nación el descontento popular se siente, dejando entrever que tiene serias dudas respecto de los resultados eleccionarios del próximo 26 de octubre, no sólo porque no es ajena al “no llego a fin de mes”, sino porque considera que el primer mandatario nacional Javier Milei tiene muchos frentes abiertos, ya sea discapacitados, Garrahan y otros.

Al finalizar, expuso que su paso por el Congreso de la Nación le ha dejado un enorme aprendizaje, sobre todo de la efectivización de gestionar, “de hecho al contacto con la gente y con los comités de la provincia los seguiré teniendo, ya que el gestionar queda incorporado en uno”.

“Los cuatro años me han dejado un aprendizaje enorme, me cambió totalmente la mirada de la política, claramente cambia cuando estás de un lado y cuando estás del otro, se aprende mucho a gestionar” enfatizó, agregando que luego del 10 de diciembre seguirá teniendo contacto con la gente y con los distintos comités de la provincia, ya que esta experiencia vivida le ha hecho ver la bonhomía del poder gestionar y accionar en post del bien común.