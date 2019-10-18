Tabossi- El pasado fin de semana la lluvia apagó el fuego y no se pudo realizar la Fiesta Provincial del Costillar a la Estaca, que finalmente tendrá desarrollo este sábado 19 de octubre. Los organizadores se muestran optimistas y esperan más de 8.000 personas, número que no los asusta, ya que contarán con más de cien personas colaborando durante toda la jornada.

Tabossi recibe a vecinos y visitantes con sabrosos costillares. Así, en parte, describe además la canción oficial de la fiesta a su pueblo. Finalizada la fiesta y ya cubiertos los gastos que conlleva su realización, el dinero recaudado se reparte por partes iguales a las tres escuelas del pueblo: Escuela de Educación integral N° 27 Antonia Moreira, Escuela primaria N° 75 General Alvear y la Escuela Secundaria N° 8 Enrique Tabossi.

Hoy la fiesta es marca registrada, es el sello de Tabossi. Mucha gente que incluso no tiene hijos en las escuelas se pone la camiseta del evento y trabaja. La propuesta se llevará a cabo, como estaba previsto, en el predio del Ex-Ferrocarril, siendo la XI edición. Como siempre, se preparan los concursos de asadores y de la torta asada, además de realizarse la elección de la paisana y la paisanita, sumándose a los importantes números artísticos de la zona que subirán al escenario.

40 equipos

Vale recordar que para el concurso de asadores se recibieron inscripciones, en forma gratuita, hasta el 25 de septiembre. Este será nuevamente uno de los mayores atractivos, con cuarenta equipos desafiándose para mostrar sus conocimientos en el arte de asar carne a la estaca y un exigente jurado que tendrá en cuenta una multiplicidad de aspectos.

La torta asada y la paisana

El concurso de la torta asada es otra propuesta que cada año concita mayor atención, estando destinado a quienes quieran demostrar su habilidad a la hora de preparar ese manjar que no tiene muchos secretos, solo una buena mano al amasar y saber asarla.

La particularidad es que desde el año pasado no solo las mujeres compiten. Los hombres pidieron su lugar y también lo tienen. El año pasado se hicieron más de 500 kilos de harina, por lo que se espera igualar o ampliar ese número. Se amasa todo en el lugar. Y este concurso tiene otro jurado, independiente del de asadores. Comienza todo a las 17.00.

Música

En esta oportunidad no se lleva a cabo el Pre Federal pero sobre el escenario estarán importantes grupos de toda la zona desde las 19.30. Dirán presente la Academia Municipal de Danzas Folclóricas; cuadros de danzas folclóricas interpretados por alumnos de la Escuela Primaria N° 75 General Alvear, de la Escuela Secundaria N°8 Enrique Tabossi y de la Escuela de Educación Integral; Taller de Música del Centro de Arte Club Universitario, a cargo del Prof. Ariel Nicol; Felipe Bordón; Michelle Mosna; El Correntino y sus Chamameceros; Beto Cané y sus acordeonistas, Conjunto Abriendo Tranqueras y Los Hermanos Gotte para la bailanta y cierre.

Los organizadores prometen además rápido servicio de cantina, comedores y espacios importantes para disfrutar al aire libre.