Paraná.- Este sábado 19 de febrero se realiza la edición habitual de Casa Feria en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura. Se incorporan en esta oportunidad nuevos emprendimientos.

La actividad tendrá lugar en el horario de 18:00 a 23:00 horas, con los emprendimientos que vienen habitando el espacio hace un tiempo, e incorporando otros nuevos. Habrá también música en vivo, obra teatral, un espacio de juego libre para las infancias y el Punto Verde.

En Casa Feria podrán adquirir alimentos agroecológicos, cosmética natural, productos sustentables, artesanías, plantas, juegos de madera, tejidos, pinturas, mates, cerámica, muñecos, indumentaria, libros, y mucho más.

Habrá comidas, con opciones veganas y sin TACC, bebidas y cerveza artesanal para consumir mientras se disfruta el paseo por la Feria.

Como siempre, acompañarán Recicladores del Paraná con el Punto Verde. En este stand se reciben plásticos, botellas, papel, cartón, latas de aluminio, telgopor, sachets y bolsas. Se solicita que los elementos estén separados, limpios y secos, para ser reciclados.

Cronograma:

19:00 horas – Obra de teatro “Chefpeare. Recetas teatrales de William Shakespeare” (comedia romántica gastronómica). De Verónica Peteán y Pedro Peterson.

21:00 horas Música en vivo: Alma en Peña (folklore)

Habrá espacio de juego libre en el patio de la Casa. Se solicita a las y los asistentes asistir con barbijo y bolsa reutilizable.