El río Paraná será escenario este sábado 28 de febrero de una nueva edición de la tradicional Doble Vuelta del Ocho, una de las regatas más emblemáticas del calendario regional de remo. La competencia comenzará a las 17:00 y promete convocar a deportistas y público en una jornada marcada por el esfuerzo y la camaradería.

La prueba, de 18,5 kilómetros de extensión, tendrá como punto de encuentro la Playa del Paraná Rowing Club, desde donde la Subcomisión de Remo invitó a socios, socias y a toda la comunidad paranaense a acercarse para acompañar el desarrollo de la regata.

Delegaciones de toda la región

La competencia reunirá tripulaciones locales y delegaciones provenientes de distintos puntos del país, entre ellos Tigre, Rosario, Corrientes, además de representantes de diversas localidades de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

La Doble Vuelta del Ocho forma parte del calendario nacional establecido por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), lo que consolida a Paraná como una plaza estratégica para el desarrollo del remo argentino.

Una prueba exigente y tradicional

La regata es considerada una de las más desafiantes del circuito por su extensión y por las condiciones propias del río, que ponen a prueba la resistencia y la coordinación de las tripulaciones. Año tras año, la competencia se convierte en un punto de encuentro para clubes y deportistas que encuentran en esta cita una oportunidad de medirse y fortalecer vínculos.

Parte de la agenda de verano

La Doble Vuelta del Ocho se enmarca dentro de la agenda de verano del Paraná Rowing Club, que incluye propuestas deportivas, recreativas, comunitarias y culturales en sus distintas sedes. El objetivo es promover el movimiento, el bienestar y la vida al aire libre, en un ambiente de integración y celebración.