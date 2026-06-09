Libertador San Martín.- Desde el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, se informó que este miércoles 10 de junio personal de la División Conservación del 17° Distrito realizará trabajos de señalización en el Puente de “Barranca Blanca” sobre el arroyo La Ensenada en cercanías a Libertador San Martín.

Se prevé que los cortes totales en ambos sentidos de circulación se realicen de 9:30 a 10:00 horas y de 11:00 a 11:30 horas, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las prevenciones correspondientes, transitar con precaución y atender a las indicaciones de banderilleros y personal de seguridad.