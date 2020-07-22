Se trata una propuesta especial adecuada a las condiciones de aislamiento social vigentes. Los espectáculos para niños y niñas podrán verse a través de Canal OnceTV, de la ciudad de Paraná, desde hoy y hasta el miércoles 12 de agosto. En esta iniciativa convergen los organizadores del Festival de Espectáculos Infantiles (FEI), la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura de la provincia.

Debido a la imposibilidad de desarrollar el Festival de manera presencial como todos los años, las obras fueron grabadas en jornadas de rodaje que se llevaron adelante en el Teatro 3 de Febrero. Las funciones se emitirán por Canal OnceTV los miércoles y los viernes a las 16.30 hs. Esta edición contará con una diversidad de obras de hacedores locales que abordan el teatro tradicional, títeres, clowns, canciones animadas y números de circo.

Programación de la semana

Hoy a las 16:30 se dará comienzo al Festival con la presentación de Manso y Patota en “Suite Criolla”, interpretados por Paula Righelato y Ezequiel Caridad.

El día viernes 24 de julio la actriz Daniela Osella y el actor Pablo Vallejo compartirán Bigote de novia. Berretín de folklore.

Cabe destacar que en las emisiones se habilitarán “Gorras Virtuales” para quienes deseen colaborar monetariamente, de manera voluntaria y valorizando el trabajo de los artistas locales, mediante un depósito en cuenta bancaria identificada con el número de CBU 0440018940000173971543

Una vez emitidas, las obras permanecerán disponibles on line.

Se podrá consultar la programación y avances mediante la página oficial del FEI en Facebook e Instagram

https://www.facebook.com/FEIParana1

https://www.instagram.com/feiparana2020/?hl=es-la

Sobre el FEI

El Festival de Espectáculos Infantiles es organizado por artistas de la escena paranaense. Desde sus comienzos, tiene por objetivo promover la actividad teatral orientada hacia el público infantil. La responsabilidad de los espectáculos está a cargo de hacedores teatrales locales, quienes a su vez cuentan con este espacio para desarrollar su actividad de manera profesional. El Festival cuenta año tras año con elencos invitados, nacionales e internacionales, lo que ha posibilitado el crecimiento tanto en calidad como en variedad.