San Rafael- Desde la Dirección Provincial de Vialidad se confirmó que el miércoles 22 de junio a partir de las 11.00 se conocerán las ofertas de la licitación pública para la obra básica y pavimentación del camino que une Aldea Santa Rosa con Aldea San Rafael, totalizando seis kilómetros. El presupuesto oficial es de $ 524.477.976 y el plazo de ejecución de 12 meses.

La presidente de la Junta de Gobierno de Aldea San Rafael, Roxana Toloy, explicó a Paralelo 32 que, “Fue una linda sorpresa cuando nos comentaron la novedad. Es un anuncio histórico y muy esperado por la población, con gestiones que llevan muchos años. En diciembre estaba previsto el anuncio y en ese momento se suspendió por el fallecimiento del ex gobernador Busti. Fueron pasando los meses, nos preocupaba la demora pero llegó el momento. Es el primer paso para darle forma al proyecto, que ya fue terminado, luego de que se hicieran mejoras y correcciones”.

Comentó que “Siempre tratamos en la medida de las posibilidad de ir mejorando algunos tramos de camino. Pero son parches, y el asfalto es una solución definitiva. En el verano el problema es la sequía, porque se vuela la broza. Y cuando el clima se torna llovedor, aparecen otras problemáticas no solo en este sino en los diferentes caminos que tenemos, ya sea hacia Santa Rosa, Ruta 12 o Camino del Medio. En el ‘mientras tanto’, es necesario que se cubran esos tramos. Adquirimos la broza y falta que llegue Vialidad con su personal, máquinas y el transporte”.

El anhelado acceso asfaltado

En relación al acceso principal de la aldea, Toloy remarcó a este medio que “Seguimos gestionando el asfaltado, venimos trabajando en el proyecto porque también lo queremos concretar. Si bien ya prácticamente estaría para ser asfaltado, se necesitarían modificar unos tramos y hacer alcantarillados nuevos. Hace algunos días el gobernador me dijo que gestionarán el financiamiento nacional para pavimentar, así que confiamos en que así será”. “Estamos muy enfocados, tengo gente que está ubicada en la zona y apoyan la gestión. Son vecinos, productores, empresarios que tienen campos en esa zona y me dieron todo su respaldo para continuar. No es un capricho, es una necesidad”, agregó.

Política y el deseo de ser Comuna

Promediando su gestión, Toloy indicó que “Estoy a poco más de un año de cerrar la gestión y uno siempre apuesta a más. Pero necesitaríamos pasar a ser Comuna. Con lo que recibimos hoy, que son $150.000, tenemos que pagar combustible, empleado y muchas cosas más. Pese a eso, con una buena administración, hoy entrás a la aldea y está iluminada casi en forma completa con iluminación LED. Ayudamos a las instituciones y cumplimos nuestros compromisos. Pero uno quiere ver las calles mejoradas, sumar mejoras, aspira a más. Siendo Comuna todo sería diferente”.

“Hoy tenemos a varias mujeres en intendencias o presidencias de juntas o comunas. Muchos te respetan, otros no tanto, he tenido disgustos y momentos de tristeza, pero también hay momentos muy lindos que te hacen fuerte. Gestionar y lograr cosas hace que todo valga la pena. Muchos me preguntan qué haré terminada la gestión, y siempre digo que es linda la función, pero sería clave pasar a ser Comuna para seguir. Hoy ponés tiempo y hasta tu vehículo, por solo dar unos ejemplos. Veremos en el momento cómo estamos, antes de tomar una decisión”, agregó.