Con un paro de 48 horas, este jueves y viernes se dará continuidad a las medidas de fuerza que votó el último congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

Cabe recordar que el ciclo lectivo arrancó el 1º de marzo con un paro de 72 horas que se extendió hasta el miércoles 3 inclusive. El jueves 4 y viernes 5 la actividad escolar se realizó con la “nueva normalidad” impuesta por la pandemia, y este lunes 8 el gremio llevó a cabo una nueva medida de fuerza en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Este martes y miércoles hubo clases y la actividad escolar se verá nuevamente restringida hoy jueves y mañana viernes con la instrumentación de las dos últimas jornadas de paro definidas por el Congreso Provincial que sesionó el viernes 26 de febrero.

Cabe recordar que el martes 2 el gremio instaló la Carpa Blanca Docente frente a Casa de Gobierno, donde se realizan diferentes actividades como charlas, paneles e intervenciones artísticas con el fin de visibiliza el conflicto.

La instalación de la carpa responde a la decisión del Gobierno provincial de haber dado por cerrada la paritaria a pesar de que todavía no se había alcanzado un acuerdo.