Organizada por la Municipalidad de Concordia y Fundación Magister, con el auspicio y apoyo del Gobierno de Entre Ríos, el CFI y Fundación Banco Hipotecario, la Feria del Libro se realizará entre este jueves y el sábado de 8:30 hasta la noche, y domingo 13 y lunes 14 de octubre a partir de las 14.

Se ingresará por San Lorenzo y Sarmiento. Además de stands de librerías y editoriales, y patio gastronómico, habrá una exposición permanente de arte, diferentes espectáculos artísticos, presentaciones de libro, talleres y mesas de lectura.

Este jueves a partir de las 8.30 hs en el Vagón Literario del sector de andenes del CCC, las Abuelas Leecuentos y el Grupo de Narradores Abracadabra, realizarán lecturas y narraciones dirigidas a grupos escolares, actividad que se repetirá en distintos horarios a lo largo de estas dos primeras jornadas. En tanto en el auditorio central del Centro de Convenciones se realizarán dramatizaciones de cuentos y canciones infantiles., a cargo de la escuela N° 6 «Gral. San Martín». Mieentras que en la Sala 1 (primer piso), se realizará la presentación de un libro de cuentos dirigido a niños de nivel primario, coordinado por Nelda Lugrín.

A las 9.30 hs en el sector de andenes (exterior), la escuela secundaria y superior «Cesáreo Bernaldo de Quiróz» presentará «Los niños y el mundo mágico de los visual y textual», actividad que se repetirá a las 15 hs, dirigido a niños de nivel primario. Y a las 10 de la mañana se pondrá en escena «El Príncipe pide una mano», adaptación teatral a cargo de la escuela n° 69 Malvinas Argentinas, en el auditorio central (Salón A, planta baja).

Por la tarde, a las 14 hs en el foyer del primer piso, la escuela NINA n° 9 «Juan María Gutiérrez» realizará un homenaje a Horacio Quiroga, presentando adaptaciones de Cuentos de la Selva. A las 15 hs en el auditorio central se pondrá en escena «El reglamento es el reglamento», adaptación de una obra de la dramaturga y escritora Adela Basch, escritora que estará presente en esta edición de la Feria del Libro. Esta propuesta teatral será interpretada por estudiantes de la escuela n° 4 «Manuel José de Lavardén».

Además de estas actividades dirigidas especialmente a las escuelas, también habrá actividades abiertas para todo público. A las 18 hs se realizará una charla y presentación del libro «Cuentos y Poemas de Salto», a cargo del grupo literario Horacio Quiroga, del vecino país, en el Foyer del Primer Piso. En tanto en el salón auditorio se realizará la presentación del libro «300 años: Masonería».

En el Vagón Literario a las 19 hs el profesor Jorge Horacio Móndolo presentará su libro «La lluvia en la cara», y a las 20 hs en el Foyer del Primer Piso, la profesora María Silvina González, presentará su libro «Volver a la Fuente».

Estas son algunas de las actividades que se realizarán en el primer día, dando inicio a cinco jornadas a pura literatura, siendo una invitación especial para adentrarse en el mundo de las letras y los libros. El programa completo con todas las actividades que se podrán disfrutar este fin de semana y los horarios específicos de cada una, se puede consultar en www.concordia.gob.ar o en las redes sociales buscando «12 Feria del Libro de Concordia».