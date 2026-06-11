Este fin de semana Victoria brinda una variada actividad cultural y gastronómica
Viernes 13
- Como parte del intercambio entre Victoria y Capilla del Monte, desde la 21:00 en el Cine Teatro (Alem 64) está previsto un recital de la Banda Municipal de Música Sebastián Ingrao junto a Daniel Brower (cuencos de cristal de cuarzo). Evento inscripto en la Fiesta del Turismo.
https://www.facebook.com/100009378839488/videos/1900553526933923/
Sábado 14
- A las 21:00 Cine Teatro Victoria (Alem 64) llega la obra ‘Acaloradas’. Elenco: Patricia Echegoyen, Katja Alemann, Alejandra Rubio, Magui Bravi. Dirección Ernesto Medela. Producción general: Damián Sequeira. Organiza Asociación Amigos del Cine Teatro.
- Durante toda la jornada en el predio de la Vieja Estación tendrá lugar la Fiesta del Turismo: música en vivo, paseo de los sabores, artesanos. Concurso de costillar a la estaca. Auspicia Aturvic- organiza Municipalidad de Victoria.
https://www.facebook.com/711755925626555/videos/1122273054574838/
Domingo 15
- A las 22, como cierre de la Fiesta del Turismo, se presentan en la Vieja Estación el grupo Amapola. Auspicia Aturvic- Organiza Municipalidad de Victoria.
https://www.youtube.com/watch?v=UtU7mRmkeJs
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