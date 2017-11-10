Este fin de semana en Bovril se realiza la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano
La 38º edición de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se desarrollará en la localidad de Bovril los días 10, 11 y 12 de noviembre, con 31 delegaciones de estudiantes de toda la provincia, y será con entrada libre y gratuita.
«Todo un pueblo se prepara para recibir a los gurises de la provincia, los que pasarán tres días inolvidables con competencias deportivas, artísticas, shows y divertimentos», comentó el intendente de Bovril, Alfredo Blochinger.
«Nos visitarán 31 delegaciones y toda la capacidad hotelera, de quinchos y carpas está colmada; el pueblo espera ansioso a que lleguen estos días porque hay muchas actividades preparadas para nuestros gurises», completó el coordinador del evento Javier Escaraffia.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar