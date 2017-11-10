La 38º edición de la Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano se desarrollará en la localidad de Bovril los días 10, 11 y 12 de noviembre, con 31 delegaciones de estudiantes de toda la provincia, y será con entrada libre y gratuita.

«Todo un pueblo se prepara para recibir a los gurises de la provincia, los que pasarán tres días inolvidables con competencias deportivas, artísticas, shows y divertimentos», comentó el intendente de Bovril, Alfredo Blochinger.

«Nos visitarán 31 delegaciones y toda la capacidad hotelera, de quinchos y carpas está colmada; el pueblo espera ansioso a que lleguen estos días porque hay muchas actividades preparadas para nuestros gurises», completó el coordinador del evento Javier Escaraffia.