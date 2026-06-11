Este viernes 24 y el sábado 25 de febrero, el Campo Martín Fierro de la localidad de Diamante vuelve a encender sus luces para sellar la edición 46 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Se esperan las actuaciones de Leandro Lovato, Juanjo Domínguez, Los del Gualeyan, Hipólito Sosa y su Conjunto, Los Tatas del Chamamé y Raíces jóvenes, además de la tal esperada final de jineteada y la coronación de los nuevos campeones de 2017.

Febrero se viste de tradición para dar cierre a los 46 años del Festival, el cual debido a las inclemencias del tiempo, tuvo que ser suspendido el pasado enero. Dos noches camperas brindará Diamante, para recibir una vez más a tropilleros, jinetes, apadrinadores y palenqueros en el Campo Lisardo Gieco y sumado a las voces del mangrullo Don Rafael Bueno la Reina de la jineteada consagrará a sus campeones en las categorías bastos con encimera y crines.

Por su parte, el escenario Carlos Santa María con la conducción de Pablo Markocich y Claudia García, recibirá a Leandro Lovato, Juanjo Domínguez, Los del Gualeyan, Hipólito Sosa y su Conjunto, Los Tatas del Chamamé y Raíces jóvenes. Además se presentarán una vez más los jóvenes de FusiónArte.

La entrada general se fijó en 250 pesos y los menores (6 a 11 años) abonarán 130 pesos, en tanto que jubilados y estudiantes (a partir de los 12 años) pagarán 200 pesos. Por su parte, el acceso a las plateas y sector de sillones será gratuito.

Grilla artística

Viernes 24

Jineteada

FusiónArte

Leandro Lovato

Hipólito Sosa y su Conjunto

Los Tatas del Chamamé

Jineteada

Sábado 25

Final de Jineteada

Raíces jóvenes

Juanjo Domínguez

Los del Gualeyan

Entrega de premios