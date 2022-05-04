El músico victoriense ‘Leo’ García sacó un nuevo CD donde condensa todo su trabajo publicado en plataformas digitales. El caso de Leo es muy curioso, ya que internacionalmente es reconocido como un artista emergente. Tal es así que los propios curadores de Spotify crearon una playlist (lista de reproducción) con sus 50 mejores temas llamada This Is Leonardo Gabriel García (Éste es Leonardo Gabriel García).

— ¿En qué consiste este nuevo CD? Contanos un poco sobre el proceso de realización y el formato.

_Este nuevo CD surgió por el hecho de tener bastante producción sólo en plataformas digitales, que si bien hoy en día es donde se concentra el mercado de la música, quería poder dejar el registro en un formato físico. En este caso es un CD Mp3 en formato digipack díptico con mi discografía hasta abril 2022, que serían 14 álbumes, cuatro eps [compilación de obras], dos ebooks y varios singles. En total serían 184 temas (34 covers y el resto propios) grabados, mezclados y masterizados en casa, en un home studio a lo largo de tres años, poco más, poco menos. Todo registrado como compositor y autor en Broadcast Music inc. (BMI-EEUU) y las grabaciones como productor fonográfico en la Cámara Argentina de Productores Industriales de Fonogramas (CAPIF). En las creaciones propias pueden encontrar: canciones, temas instrumentales, jazz, rock, rock progresivo, neo soul, fusión, chillout, pop, trip hop, dub step, en español y también muchos temas en inglés.

–¿Cómo ha sido trabajar de forma independiente durante tantos años?

_Hoy, ser músico independiente tiene una enorme ventaja: podés gestionar todo desde una pc con conexión a Internet; desde registrar los temas en entidades de gestión de derechos, registrar la grabación a través del sistema GIT online de CAPIF, distribuir en plataformas digitales, hacer diseños en aplicaciones online gratuitas, suscribir los temas en radios online mundiales donde también se pagan los derechos como radio terrestre, suscribir a ofertas de empresas que buscan cierto tipo de música para publicidad donde si llegan a elegir un tema tuyo se paga una licencia, y un montón de cosas más. Y la mayoría están al alcance de todos de forma gratuita. Sí, gratuita.

— ¿Qué recepción tienen tus obras en la ciudad, como profeta en tu tierra? ¿Y en el extranjero?

_Gracias a la tecnología tenemos estadísticas en tiempo real a nivel mundial de cómo se está escuchando tu música: país, ciudad, edades, etcétera, en todas las plataformas donde esté subida tu música. Debo decir que en la ciudad de Victoria no hay mucha recepción hacia mi música. En otros países como México, EE.UU., España, Reino Unido, India, y países de África sí, hay gente que escucha y siguen lo que voy sacando a cada tanto, porque aparecen las mismas ciudades en las estadísticas. Una recepción importante fue que los curadores de Spotify me sacaran una playlist editorial como artista emergente llamada This Is Leonardo Gabriel Garcia, los mejores 50 temas. Sería como un descubrimiento de un músico emergente que les llamó la atención, darle relevancia y conservar en esa playlist el sentido del aporte cultural.

— ¿Cómo has aprovechado Internet para la publicación de tus obras?

_ Gracias a la tecnología disponible he podido, por ejemplo, registrar todas mis obras como autor y compositor en Estados Unidos en BMI inc., que es como Sadaic, pero en ese país y acepta no residentes para ser miembro, no cobra inscripción, sólo te pide foto de frente y dorso de DNI, a los días te acepta y ya podés registrar tus temas. Se realiza todo desde su sitio web y cabe destacar que no te piden que registres partituras.La burocracia no existe, en una semana y media me habían aprobado más de 100 temas y ya figuraban con sus códigos ISWC. Así casi con todo, CAPIF lo mismo, todo online y sencillo.

— ¿Considerás que en Victoria se les da importancia a los artistas locales?

_En alguna medida, creería que la gente sí. En el caso de los encargados de llevar políticas públicas en el área de Cultura, desconozco. Creería que no hay atención en las prioridades. Pero bueno las gestiones pasan, los artistas quedan…

— ¿Algún otro proyecto en el que estés trabajando?

_ El 27 de abril se lanzó mi álbum decimoquinto, llamado How to make music for, en todas las plataformas digitales y pronto saldremos a tocar en vivo, ya que venimos ensayando bastante un repertorio de canciones.