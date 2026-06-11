Lib. San Martín- La XIIª Edición del Festival de Destrezas Criollas de Puiggari se realizará este domingo 8 de marzo, desde las 10:00, en el ya tradicional emplazamiento dentro del ex predio del Ferrocarril, detrás del Monumento a los Caídos y los Héroes de Malvinas, en la intersección de San Martín y el Acceso Malvinas Argentinas.

Las ya tradicionales competencias de la sortija, la papa, y las riendas, organizadas por las agrupaciones tradicionalistas “Montados Entrerrianos” y “El Rodeo”, se combinarán con una puesta en escena artística variada.

Bajo la coordinación general del evento por parte del Área de Cultura del Municipio, se presentarán sobre el escenario los ganadores del Concurso de Talentos “Pre-Puiggari”, realizado en el mes de febrero.

El plato fuerte será el recital del consagrado Grupo Iberá, procedente de la ciudad de San Cosme, provincia de Corrientes; lugar de nacimiento del célebre compositor Tránsito Cocomarola.

Además, habrá servicio de cantina, a cargo del Centro Educativo Puiggari.

Acompañarán el Grupo de Emprendedores “El Rincón de Puiggari” y el Centro de Artesanos “Paula Albarracín”, junto con otros artesanos invitados. Un servicio extra estará provisto por el Club de Conquistadores “Kerispén”, quienes realizarán un control gratuito de salud.