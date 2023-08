En el marco de la 18ª fecha de la Zona Sur en el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Seguí FBC recibió a Cañadita Central y terminaron 2 a 2. Por su parte, Litoral le ganó como local 3 a 0 a Diego Maradona para seguir en lo más alto de la tabla en su grupo. En tanto, Unión Alcaraz derrotó de visitante a Independiente 3 a 1 y se mantiene puntero en su zona.

Zona Sur

Viale FBC (0) - Atl. María Grande (2)

Cancha: Viale FBC. Goles: Walter Torres y Mauricio Vásquez. Amonestados: Urchueguía, Godoy, Weimer y Lázaro Rodríguez (V). Morisconi y G. Vega (MG). Cambios: en Viale FBC, Mauro Duarte por Pereyra, Tobías Bovier por Weimer, Mateo Albornóz por Izaguirre, Juan Gieco por Lázaro Rodríguez y Agustín Alcántara por Correa. En Atlético: Leandro Comas por Goró, Emanuel Velásquez por Vera y Mauricio Vásquez por González. Arbitro: Raúl Ramírez. Sub 20: 1-0 Sub 17: 1-2

Atl. Litoral (3) - Asoc. Maradona (0)

Cancha: Litoral de María Grande. Goles: Oscar Castañeda, Leonel Penau y Lautaro Alarcón. Amonestados: no hubo (L). Castañeda y Pizetta (DM). Cambios: en Atlético, Gustavo Narváez por Barrios, Diego Bottazzi por Ferreyra, Cristián Zanello por Arellano, Santiago Goró por Alarcón y Fabián Reyes por Díaz. En Asociación: Darío Pizetta por Borda, Juan Ocampo por Páez, Axel Casco por Acosta y Germán Goró por Mels. Arbitro: Lisandro Núñez. Sub 20: 3-0 Sub 17: 2-0

Dep. Tabossi (3) - Atl. Unión (2)

Cancha: Deportivo Tabossi. Goles: Matías Peralta-3-(DT) y Joel Gotte y Alejandro Medrano (U). Amonestados: Cardozo, Giménez y M. Peralta (DT). Gotte y Medrano (U). Cambios: en Deportivo, Bruno Franco por Cardozo y Gonzalo Leiss por Heinze. En Atlético: Luciano Almeira por Bassinger, Juan Vera por Gassman y Joaquín Ríos por Rivas. Arbitro: Juan Bonin. Sub 20: 1-2 Sub 17: 0-1

Asoc. Cultural (3) - Atl. Sarmiento (2)

Cancha: Cultural de Crespo. Goles: Pedro Lía, Facundo Aguirre y Alejandro Seita (AC) y Facundo Neiff-2- (S). Expulsado: Alejandro Seita. Amonestados: Villanueva, J. Torres, Lía y Sacks (AC). Neiff, Repp, Albornóz y Espinoza (S). Cambios: en Asocación, Leandro Aguirre por Güittlein, Francisco Torres por Chitero, Facundo Wachimeister por Lía y Tomás Sacks por F. Aguirre. En Atlético: Marcos Gassman por Fernández. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 3-1 Sub 17: 1-1

Seguí FBC (2) - Cañadita Ctral. (2)

Cancha: Seguí FBC. Goles: Genaro Truffe y Maximiliano Franco (S) y Nahuel Todone y Misael Holotte (CC). Amonestados: Sosa, Giménez y Ludi (S). Stricker (CC). Cambios: en Seguí FBC, Mariano Villanueva por Casanave y Maximiliano Franco por Silva. En Cañadita: Enzo Lell por Todone, Alexis Morales por Servín y Joaquín Bruno por Holotte. Arbitro: Bruno Bianqueri. Sub 20: 2-1 Sub 17: 0-0

Libre

Atl. Arsenal de Viale.

Posiciones

Litoral* 33; María Grande 31; Cultural 30; Unión y Viale 27; Seguí 26; Tabossi 22; Arsenal y Cañadita 18; Sarmiento 15 y Maradona* 3 pts. (*) El TD dio por ganado el partido a Litoral 2 a 1.

Próxima fecha (19na)

Diego Maradona-Arsenal, María Grande-Tabossi, Sarmiento-Litoral, Unión-Seguí FBC y Cañadita-Cultural. Libre: Viale FBC.

Zona Norte - 14ta Fecha

Independiente FBC (1) - U. Alcaraz (3)

Cancha: Independiente de Hernandarias. Goles: Roberto Aguirre (I) y Fernando Muñoz, Nicolás Moreyra y Esteban Martínez. Expulsados: Sebastián Benítez (I) y Alexis Pecker (I). Amonestados: A. Galeano, Cantón, G. Benítez, R. Aguirre y Fabre (I). Leones (UA). Cambios: en Independiente, Alexis Pecker por González. En Unión: Alexander Racig por Leones, Agustín López por González, Esteban Martínez por T. Ramírez, Ayrton Vega Joubert por Donda y Sebastián Portillo por López. Arbitro: Maximiliano Clauss. Sub 20: 1-0 Sub 17: 0-1

Dep. Bovril (1) - U. A. Cerrito (0)

Cancha: Deportivo Bovril. Gol: Matías Leiva. Expulsado: Miguel Ferreyra (UAC). Amonestados: Simi, Martínez, Espinoza, Leiva, Invernizzi y Larrea (DB). Yaryez y López (UAC). Cambios: en Deportivo, Facundo regner por F. Luque, Jonathan Larrea por Ackerman y Facundo Berdún por G. Lescano. En Unión: Iván Aguilar por Cardozo, Andrés Catelani por Rodríguez y Angel Benítez por Casteglioni. Arbitro: Nahuel Herrera. Sub 20: 2-2 Sub 17: 0-0

Juv. Unida (0) - Atl. Hasenkamp (3)

Cancha: Juventud Unida de Bovril. Goles: Cristián Gareiz-2- y Lautaro Ruiz Moreno. Amonestados: Wiggenausser y Taborda (JU). Valentinuz, Ríos y Retamar (H). Cambios: en Juventud, César Benítez por Larrea, Damián Taborda por Graciani, Thiago Wagner por Torres, Jonathan González por Donda y Ricardo Herlein por Janowsky. En Atlético: Inalen Godoy por Ríos, Lautaro Ruiz Moreno por Fernández, Mauro Villagra por Romero, Luciano Schneider por Mego y Facundo Godoy por Martínez. Arbitro: Ariel Godoy. Sub 20: 1-2 Sub 17: 0-0

Juv. Sarmiento (0) - Atl. Hernandarias (2)

Cancha: Juv. Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Orlando Gómez y Natan Cornejo. Amonestados: F. Montiel, F. Marín, Barrientos y J. Montiel (JS). Godoy (H). Cambios: en Juventud, Joaquín Montiel por Miño, Brian Puebla por Cian, Rubén Marín por F. Marín, Matías Mendoza por Alarcón y Axel Schneider por F. Montiel. En Atlético: Emilio Godoy por Ruiz, Laureano Páez por O. Gómez, Guillermo Romero por Villalba y Juan Gómez por Cornejo. Arbitro: Enzo Artazo. Sub 20: 0-0 Sub 17: 0-2

Posiciones

Alcaraz 34; Cerrito 30; Hasenkamp 28; Independiente 27; Bovril 20; Tuyango 17; Hernandarias 14; Juv. Unida 13; Sauce de Luna 9 y Juv. Sarmiento 5 pts.

Próxima fecha (15ta)

Sauce de Luna-Independiente, Bovril-Alcaraz, Tuyango-Juv. Unida, Hernandarias-Cerrito y Hasenkamp-Juv. Sarmiento.

Torneo Femenino

Zona Sur - 18va fecha

Viale 2-María Grande 2

Litoral 2-Diego Maradona 0

Tabossi 1-Unión 5

Cultural 0-Sarmiento 1

Seguí FBC 2-Cañadita Central 0

Libre: Arsenal.

Próxima fecha (19na)

Diego Maradona-Arsenal, María Grande-Tabossi, Sarmiento-Litoral, Unión-Seguí FBC y Cañadita-Cultural. Libre: Viale FBC.

Zona Norte - 14ta Fecha

Independiente 1-Alcaraz 3

Bovril 0-Cerrito 0

Juv. Unida 2-Hasenkamp 2

Juv. Sarmiento 0-Hernandarias 3

Próxima fecha (15ta)

Sauce de Luna-Independiente, Bovril-Alcaraz, Hernandarias-Cerrito y Hasenkamp-Juv. Sarmiento. Libre: Juv. Unida.