La obra teatral ‘In Diferentes’, apta para todo público, y se presentará en el salón Municipal de Crespo, con entrada libre y gratuita el domingo 5 de mayo a las 19:30 horas.

Se trata de una obra que emociona, que habla de la inclusión desde un lugar de sentirnos protagonistas, y cuenta la historia de una familia, en donde el vincularse con el otro parece ser algo que siempre está pendiente o postergado. Son los protagonistas de esta obra, los que se preguntan “si se puede estar de ausencias acompañados”.

La creación y la dirección está a cargo de Mario Barissi, con las actuaciones de Santiago Cassanello, Paula Giménez, Graciela Grillo, Graciela Levin; quienes dan vida a IN DIFERENTES.

Esta obra fue declarada de interés cultural por el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe y el Concejo Municipal de Santa Fe.