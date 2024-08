El presidente comunal de Aldea Spatzenkutter, Juan Lell, confirmó la suspensión de la edición 2024 de la Traktor Fest. “Es una fiesta que nos da mucho orgullo y a la que asiste mucha gente, nació en 2013 a través de un grupo de organizadores que se hizo cargo, no es un evento que organice la Comuna. Nosotros desde nuestro lugar acompañábamos y colaborábamos en el evento”, expresó.

“La idea original y que prevalece es no cobrar entrada, que esta fiesta sea libre y gratuita para que todos puedan asistir”, destacó. “En el actual contexto económico no están dadas las condiciones y es lógico y entendible, los números no dan, los costos que se manejan son muy elevados”, agregó.

“El costo se trasladaría a los stands, puestos artesanales y gastronómicos con un cargo muy alto. El año que viene la vamos a realizar de la mejor manera, seguramente estaremos más ordenados económicamente y con un panorama más claro. Siempre duele suspender un evento, sobre todo con las características de la Traktor Fest”, subrayó.

“Estamos en conocimiento que también se suspendió el Motoencuentro de Diamante, no voy a opinar sobre la decisión de Ezio Gieco y su equipo pero entiendo las razones”, dijo.