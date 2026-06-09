Ramírez- Con las energías renovadas, Ramírez se prepara para una nueva edición de la Estudiantina 2020, que se llevará adelante del 21 al 25 de septiembre con la organización de la Subsecretaría de Políticas Culturales de la Municipalidad.

Este año, debido a la situación actual, la modalidad será virtual, un ámbito que los jóvenes conocen a la perfección. Habrá premios individuales y grupales para todo el curso.

Algunas de las actividades serán:

• Desafíos de Tik-Tok en las modalidades humor y baile

• Memes creativos

• Challenge hogareños

• Trivias en Instagram

• Concurso de fotos

• Producciones colaborativas

• Zoom de preguntas y respuestas